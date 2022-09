"Atuel", el videojuego inspirado en un documental mendocino sobre cambio climático

TE PUEDE INTERASAR: Empleo tecnológico: Mendoza es la provincia con mayor tasa de crecimiento de la Argentina

El Atuel es un afluente del río Desaguadero que discurre principalmente por el sur de Mendoza y llega en menos medida hasta el noroeste de la provincia de La Pampa. Atuel, proviene de un vocablo puelche "Latuel" que significa "Alma de la tierra".

La idea original surgió como un acompañamiento de un documental del río Atuel que también se estrenó este año, del cual el videojuego toma el material de las entrevistas para armar una narrativa interactiva. Del documental participó, entre otros profesionales, la documentalista mendocina Mariana Bollati.

Atuel - Official Teaser Trailer

En el caso de Atuel, que puede ser conseguido de forma gratuita en la plataforma de gaming independiente llamada Itch.io, los jugadores y jugadoras se transformarán en distintas criaturas mientras se embarcan en una misión de exploración. Mientras tanto, tendrán la oportunidad de escuchar entrevistas con especialistas y lugareños reales que cuentan un poco de la historia que fluye a través del cauce del histórico río.

Entre las entrevistas se encuentran las de Nito Ovando (historiador), David Torres (Alfarero), Luis Yiyo Ballarini (Geólogo), Ana María Gombau (Abogada e historiadora) y Luciana Farina (Bióloga). La experiencia audiovisual aprovecha su capacidad de crear escenarios oníricos y propone la idea de aprender de estos relatos mientras se emprende en un relajante viaje digital.

MARIANA.JPG La arquitecta Mariana Bollati, productora de ATUEL documental junto con Pierre Heistein. Participó en la produccion documental y coproduccion viddeojuego para The 12.01 Project

Atuel fue creado en colaboración con The 12.01 Project, un equipo internacional de documentalistas cuyo objetivo es darle vida a las historias relacionadas con la conservación del medio ambiente.

La experiencia ya ha sido nominada para el premio Most Amazing Award en A MAZE (Berlin), OASIS: The Videogame Exhibition (España), Exposición de Videojuegos Argentina (Argentina), Latinx Game Festival (Estados Unidos) y Super FESTival (Canadá).

Un juego enfocado en historias autóctonas

Atuel se enfoca en un punto no tan explorado dentro de la industria. "Es poco común que los videojuegos, incluso los que están desarrollados en Argentina, traten sobre nuestro país y enfoquen a voces locales. Varias personas nos han dicho que es la primera vez que se encuentran con un videojuego hablado en castellano argentino y con acentos locales", sostuvo a Télam Pablo Quarta, encargado de la producción, traducción y diseño adicional.

"Nos parece que el medio necesita más de eso, de juegos que se enfoquen en historias, voces y estéticas específicamente autóctonas y periféricas, remarcó.

En la composición del juego, el equipo usó una paleta fluida a lo largo del viaje, representando los diferentes momentos de la coloración del transcurso de un día, sin perder el vínculo con la paleta del lugar", subrayó Franzani.

Todo lo que hay que saber sobre "Atuel"

Pierre Heistein, economista y Mariana Bollati, arquitecta son los realizadores audiovisuales del documental. Actualmente viven en San Rafael, Mendoza, junto con su hijo Viggo, de 3 meses, según informó el sitio Bioguía.

Fue la pasión y el amor hacia la naturaleza lo que los impulsó a descubrir nuevos sentidos a través del arte. Atuel es más que un documental, se convierte en una historia digna de destacar inspirada en la belleza de la naturaleza.

¿Qué los motivó a poner en marcha la producción del documental?

Se dice que Mendoza tiene cultura de desierto cuando en realidad tiene cultura de oasis y muchas personas no saben que el oasis, el cual permite la vida, se da gracias al agua de los ríos, los cuales se están secando.

Atuel Trailer

¿Qué tiene de particular la temática elegida?

La vida en el desierto tiene fecha de vencimiento si no cambiamos. El río se está acortando, su cauce se seca. El río ATUEL representa todos los ríos del mundo. No hay un río B en el desierto tanto como no hay planeta B en el espacio.

¿Por qué es importante concientizar al mundo, a través de este documental, en torno a la imperiosa necesidad de saber que todas las especies que habitamos el planeta estamos en peligro?

Sabemos que: no se puede cuidar lo que no se conoce y dar a conocer las múltiples personalidades de un río y profundizar la relación de un lugar con su gente, ayuda a entender la problemática y buscar soluciones desde la empatía sabiéndonos parte de la naturaleza.

¿Qué iniciativas podemos llevar a cabo como ciudadanos que nos interpela esta problemática?

Despertar como comunidad a las distintas amenazas y a nuestro impacto sobre las fuentes de agua del planeta. Transmitir el sentido de pertenecía y la dependencia que tenemos con el agua. Cuidar el agua desde pequeñas acciones diarias a grande decisiones políticas.

¿Cuál es el mensaje que buscan transmitir a través del proyecto audiovisual?

Cualquier acción, por pequeña que sea tiene consecuencias. Está en nosotros que sean positivas. ¡Somos parte de la naturaleza, no dueños ni turistas!. Esta historia tiene la capacidad de inspirar a las personas, ya que presenta la increíble belleza de los sistemas que sustentan la vida en la naturaleza.

¿Sabías que los productores navegaron más de 480 kilómetros?

Claro, en 2020 durante 43 días recorrieron las aguas del río para conocer en profundidad su flora, fauna, poblacion, industria y todas las historias que guarda. Sin dudas, es un documental fascinante ya que alerta sobre el daño que le estamos haciendo a nuestro planeta. ¡Es momento de disfrutar de las distintas maravillas que nos ofrece la Madre Tierra y aprender a cuidarla para su sostenibilidad!