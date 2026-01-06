ARCA prorrogó 6 meses la exención de Ganancias e IVA a la importación de alimentos y medicinas

En los primeros once meses del año las exportaciones llegaron a los US$ 70.235 millones, muy por encima de los los US$ 60.775 millones de 2024.

medicamentos importacion.jpg También los medicamentos son parte del beneficio para estimular la importación hasta el 30 de junio

Importación: entre los beneficios y la industria local

La postura oficial para justificar la apertura se sostiene en una mayor competencia para así hacer bajar precios de los productos de consumo masivo.

Sin embargo, más allá de las críticas, el impacto del mayor flujo de importaciones se ha sentido sobre todo entre las pymes, también golpeadas por la caída de actividad a raíz de una menor demanda.

En igual sentido, ARCA ya había aplicado un nuevo esquema administrativo para agilizar trámites, incluso con la digitalización de formularios. Algo que apunta a la importación de productos para uso personal (nuevos o usados), es decir, sin fines comerciales ni industriales.

Pero, más allá de lo administrativo/impositivo, hay otro tipo de incentivos para fluidificar las importaciones, como la liberalización paulatina del mercado cambiario y la quita de de la mayoría de las trabas al comercio exterior.