A través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Gobierno prorrogó por 6 meses la exención del cobro de Impuesto a las Ganancias e IVA a la importación de alimentos. Es uno de los 4 rubros beneficiados por los incentivos fiscales la apertura, para incentivar la competencia de precios y así mantener a raya a la inflación.
ARCA prorrogó 6 meses la exención de Ganancias e IVA a la importación de alimentos y medicinas
Rige hasta el 30 de junio y beneficia también a la importación de insumos para pymes y otros bienes. La condición de ARCA para acceder al beneficio
La resolución de ARCA puso como plazo de la prórroga el 30 de junio próximo. El beneficio, además de buscar aliviar la carga impositiva para alimentos importados que componen la canasta básica, también incluye a otros bienes de primera necesidad, medicamentos e insumos para pymes.
Para acceder al no pago de esos impuestos, el importador debe presentar el Certificado MiPyme vigente al momento de la operación. Se trata de la segunda medida en menos de un mes, desde que a principios de diciembre se redujeron los aranceles para importar juguetes, para estimular la demanda para Navidad y Reyes.
En los primeros once meses del año las exportaciones llegaron a los US$ 70.235 millones, muy por encima de los los US$ 60.775 millones de 2024.
Importación: entre los beneficios y la industria local
La postura oficial para justificar la apertura se sostiene en una mayor competencia para así hacer bajar precios de los productos de consumo masivo.
Sin embargo, más allá de las críticas, el impacto del mayor flujo de importaciones se ha sentido sobre todo entre las pymes, también golpeadas por la caída de actividad a raíz de una menor demanda.
En igual sentido, ARCA ya había aplicado un nuevo esquema administrativo para agilizar trámites, incluso con la digitalización de formularios. Algo que apunta a la importación de productos para uso personal (nuevos o usados), es decir, sin fines comerciales ni industriales.
Pero, más allá de lo administrativo/impositivo, hay otro tipo de incentivos para fluidificar las importaciones, como la liberalización paulatina del mercado cambiario y la quita de de la mayoría de las trabas al comercio exterior.