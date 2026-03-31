Alquileres, prepagas y tarifas de servicios, los aumentos que trae abril

Por el lado de las tarifas, la Secretaría de Energía autorizó este lunes 30 un nuevo ajuste del servicio de gas natural, que según los cálculos implicará que los usuarios en Mendoza paguen un 2,5% más en promedio desde abril.

ley de alquileres contratos dnu milei 3.jpg Llega el momento de otro ajuste de contratos para alquileres anuales en Mendoza. Las aguas se dividen entre la actualización por inflación o por ICL

Los aumentos de los alquileres

En el sector inmobiliario hay una dispersión importante, ya que muchos contratos se rigen por la derogada Ley de Alquileres. Y otros tantos por la nueva norma, que usa otra fórmula de ajuste.

Así, en abril los montos de alquileres que se actualizan por la vieja ley aumentarán 33,3%, de acuerdo al Índice de Contratos de Locación (ICL).

Mientras tanto, para los que se firmaron bajo la actual Ley 27.737, y aplican la fórmula “Casa Propia” habrá aumentos de hasta 47,64%.

Tarifa-Social-paso-a-paso-para-obtener-los-subsidios-en-las-tarifas-de-luz-y-gas.jpg Además de definirse otra alza en la tarifa eléctrica, el servicio de gas natural se encarece 2,5% desde el 1 de abril.

Las tarifas

Resta determinar cuál será el impacto de la suba en el caso de la tarifa eléctrica, que se actualizó por última vez en febrero (6,9% promedio).

Por lo pronto, en Mendoza hogares con gas natural tendrán que afrontar el mencionado aumento promedio de 2,5% en los cargos fijos que se visualizan en las facturas.

Además, desde el 1 de abril el valor por m3 de gas natural (cargo variable) será $209,55. Y se confirmó que Mendoza seguirá como Zona Fría, lo cual evitará saltos tarifarios durante el invierno. Puntualmente del 1 de mayo al 30 de septiembre.

En cualquier caso habrá que tener presente el nuevo régimen de subsidios, que reemplazó la segmentación por categorías según ingresos familiares y patrimonio por un esquema que sólo distingue usuarios subsidiados y los que no lo son por su situación económica.

prepagas devolver aumentos 4.jpg Las prepagas aplican aumentos del 2,9% en las cuotas de abril, en función de la inflación de febrero

Prepagas, 2,9% más caras en abril

Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que aumentos de 2,9% en las cuotas de abril, que también se aplica a los copagos.

El porcentaje autorizado por la SSS (Superintendencia de Servicios de Salud) responde al mecanismo que se aplica desde el año pasado: cualquier ajuste debe reflejar la inflación a 2 meses vista, y en este caso coincide con el 2,9% de febrero.

Los usuarios pueden consultar los detalles de su prestación en la plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.