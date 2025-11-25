Cómo preparar una mascarilla de tomate para mejorar la piel del rostro

Piel firme Gracias al tomate se puede prevenir el envejecimiento de la piel.

Ingredientes

1 tomate mediano

1 cucharada de miel de abeja natural

El primer paso consiste en lavar el tomate y cortarlo en trozos pequeños. Coloca el tomate y una cucharada de miel en la licuadora y mezcla hasta que todos los ingredientes estén integrados, ten cuidado de no hacer la mezcla tan líquida ya que te costará que quede pegada a la piel.

Una vez que consigas una mascarilla homogénea, aplica la misma sobre la piel del rostro limpio. Deja reposar y actuar durante 20 minutos, luego retira con agua fría.

Tomate El tomate ayuda a la producción de colágeno natural en el cuerpo.

Te aconsejamos repetir este procedimiento 3 veces por semana para obtener mejores resultados, y comenzarás notar la diferencia en un mes. Si la mezcla es muy líquida, usa un brocha para distribuirla uniformemente.

¿Qué beneficios le brinda el tomate a la piel?

El tomate cuenta con un alto contenido de antioxidantes como el licopeno, el cual ayuda a proteger la piel del daño solar y el envejecimiento prematuro. También es rico en vitaminas A, C, K y B, que ayudan a unificar el tono, iluminar la tez, reducir las manchas y cicatrizar. Además, sus propiedades antiinflamatorias y astringentes pueden ayudar a combatir el acné, controlar la grasa y minimizar los poros.