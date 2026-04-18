Cómo hacer 2 mascarillas faciales para olvidarte de los poros dilatados

Medio vaso de agua tibia

3 cucharadas de harina de trigo

Jugo de medio limón

Limón Usar un poco de jugo de limón ayuda a limpiar los poros dilatados.

El trigo ayuda a que la piel obtenga una textura mate y el limón ayuda como astringente. Mezcla todos los ingredientes y forma una pasta, ésta debe ser espesa para que puedas aplicarla a tu rostro. Aplica la mascarilla en la piel y espera a que actúe por unos 20 minutos. Pasado ese tiempo, retira con agua y aplica crema hidratante.

Puedes aplicar esta mascarilla dos veces por semana, preferentemente por la noche. No te aconsejamos hacerlo durante el día, ya que la combinación de limón-piel-sol puede provocar manchas en tu cutis.

Mascarilla de aloe vera y naranja

Jugo de una naranja

1 cucharada de gel de aloe vera

La naranja exfolia los poros, mienta que el aloe vera equilibra y tonifica la piel. Calienta un poco el jugo de naranja, y añade poco a poco el aloe. Añade todos los ingredientes en un recipiente y mezcla bien. Una vez que sea una mezcla homogénea , deja que se enfríe un poco. Si está tibio mucho mejor.

Aloe vera

Aplica la mezcla en la piel con ayuda de un algodón. Deja que la mascarilla por unos 20 minutos, para posteriormente retirarla con agua fresca. Luego tendrás que aplicar un poco de crema hidratante.