Por lo general, los poros dilatados de la piel surgen cuando el cutis no está lo suficientemente limpio. Una gran alternativa para poder limpiar el rostro y cerrar los poros es recurrir a las mascarillas.
Cómo hacer 2 mascarillas faciales para olvidarte de los poros dilatados
Si tienes los poros dilatados y tu piel luce apagada y sin brillo, te enseñamos dos mascarillas caseras para revertirlo
¿Cómo hacer 2 mascarillas para cerrar los poros dilatados?
La razón por la que tu piel luce con los poros dilatados es porque producimos sebo y el método que tu piel usa para expulsarlo es por medio de esos poros. Sin embargo, es importante aclarar que evitamos infecciones y lubricamos el rostro aunque seguramente te has dado cuenta que tu rostro luce más brilloso, esto quiere decir, con más grasa.
Mascarilla de harina de trigo y limón
- Medio vaso de agua tibia
- 3 cucharadas de harina de trigo
- Jugo de medio limón
El trigo ayuda a que la piel obtenga una textura mate y el limón ayuda como astringente. Mezcla todos los ingredientes y forma una pasta, ésta debe ser espesa para que puedas aplicarla a tu rostro. Aplica la mascarilla en la piel y espera a que actúe por unos 20 minutos. Pasado ese tiempo, retira con agua y aplica crema hidratante.
Puedes aplicar esta mascarilla dos veces por semana, preferentemente por la noche. No te aconsejamos hacerlo durante el día, ya que la combinación de limón-piel-sol puede provocar manchas en tu cutis.
Mascarilla de aloe vera y naranja
- Jugo de una naranja
- 1 cucharada de gel de aloe vera
La naranja exfolia los poros, mienta que el aloe vera equilibra y tonifica la piel. Calienta un poco el jugo de naranja, y añade poco a poco el aloe. Añade todos los ingredientes en un recipiente y mezcla bien. Una vez que sea una mezcla homogénea , deja que se enfríe un poco. Si está tibio mucho mejor.
Aplica la mezcla en la piel con ayuda de un algodón. Deja que la mascarilla por unos 20 minutos, para posteriormente retirarla con agua fresca. Luego tendrás que aplicar un poco de crema hidratante.