Cómo preparar la piel para que llegue radiante a las fiestas de fin de año

Piel colágeno La piel debe cuidarse todos los días, y no hay que esperar a último momento.

La dermatóloga recomienda trabajar cuestiones como luminosidad, tono, textura, poros y arrugas finas; y en el caso de que existan patologías como acné, rosácea o manchas, lo mejor es abordarlas con un plan médico.

En cuanto a lo que tienes que usar todos los días para cuidar la piel, te aconsejamos respetar los siguientes pasos y productos:

Higiene suave, mañana y noche.

Contorno de ojos específico.

Serum antioxidante (como vitamina C) durante el día.

Hidratante acorde a tu tipo de piel.

Protector solar, incluso si pasás el día bajo techo.

Ácido indicado por el dermatólogo a la noche.

Limpiar piel

En época de fiestas te aconsejamos evitar los productos de maquillaje de alta cobertura, el glitter, etc. La piel tiene que respirar y descansar. Te aconsejamos hacer una doble limpieza de la piel (diaria), puedes hacerla con jabones, geles o con agua micelar.

No te vayas a dormir maquillada, ya que esto no solo puede dañar la piel, sino que además puede tapar poros y generar brotes de acné. Una vez que retires todo el maquillaje, debes hidratar la piel con cremas o mascarillas, ya que de esta manera recuperará el equilibrio cutáneo.