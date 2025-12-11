Cómo preparar la piel para que llegue radiante a las fiestas de fin de año

Se acercan las fiestas de fin de año y muchas personas ya están pidiendo turno en la manicurista, en la peluquería o incluso están haciéndose tratamientos estéticos para mejorar la apariencia de la piel.
En la siguiente nota te enseñaremos cómo preparar la piel para que la misma llegue radiante a las fiestas de fin de año.
¿Cómo preparar la piel y que llegue bien a las fiestas de fin de año?
Según la dermatóloga Karina Saizar, la piel debe cuidarse todo el año, y no hay que esperar a la misma semana de las fiestas. Lo mejor es empezar los primeros días de diciembre, o unas 4 o 6 semanas antes, ya que es el tiempo que tarda la piel en completar un ciclo de renovación. La constancia supera cualquier "arreglo estético" de último momento.
La dermatóloga recomienda trabajar cuestiones como luminosidad, tono, textura, poros y arrugas finas; y en el caso de que existan patologías como acné, rosácea o manchas, lo mejor es abordarlas con un plan médico.
En cuanto a lo que tienes que usar todos los días para cuidar la piel, te aconsejamos respetar los siguientes pasos y productos:
- Higiene suave, mañana y noche.
- Contorno de ojos específico.
- Serum antioxidante (como vitamina C) durante el día.
- Hidratante acorde a tu tipo de piel.
- Protector solar, incluso si pasás el día bajo techo.
- Ácido indicado por el dermatólogo a la noche.
En época de fiestas te aconsejamos evitar los productos de maquillaje de alta cobertura, el glitter, etc. La piel tiene que respirar y descansar. Te aconsejamos hacer una doble limpieza de la piel (diaria), puedes hacerla con jabones, geles o con agua micelar.
No te vayas a dormir maquillada, ya que esto no solo puede dañar la piel, sino que además puede tapar poros y generar brotes de acné. Una vez que retires todo el maquillaje, debes hidratar la piel con cremas o mascarillas, ya que de esta manera recuperará el equilibrio cutáneo.