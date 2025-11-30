Con las fiestas de fin de año a la vuelta de la esquina, elegir el look adecuado se vuelve casi tan importante como planificar el menú o definir dónde celebrar. La combinación de altas temperaturas, eventos distintos y una fuerte presencia de tendencias obliga a pensar en outfits que sean frescos, cómodos y, al mismo tiempo, especiales para despedir el año con estilo.
Fiestas de fin de año: cómo armar el look ideal con los colores y estilos que dominan la temporada
Los referentes de la moda Benito Fernándes y Camila Romano proponen looks para las fiestas de fin de año, siguiendo las nuevas tendencias de la temporada
Para entender qué se usa esta temporada y cómo armar un look funcional, pero sofisticado, Infobae consultó a dos referentes de la moda argentina: Camila Romano y Benito Fernández. Ambos diseñadores compartieron recomendaciones, colores clave y prendas que pueden transformar cualquier conjunto en una propuesta ideal para Navidad o Año Nuevo.
Comodidad y frescura: la clave según Camila Romano
Camila Romano destaca que el mayor acierto al armar un look navideño o de Año Nuevo parte de sentirse “cómoda, fresca y segura, sin caer en excesos”.
- Para noches cálidas, sugiere vestidos cortos con brillo, que aportan luz al outfit sin necesidad de sobrecargar con accesorios.
- Si prefieres una silueta más relajada, los vestidos largos de corte fluido funcionan tanto en reuniones al aire libre como en cenas formales.
- Otra prenda clave es el body versátil, que puede combinarse con pantalón sastrero, falda o jeans, según la ocasión, y adaptarse a distintos estilos.
Romano recomienda, además, apostar por telas livianas (gasa, lino, tejidos que no se arruguen), perfectas si viajas durante las fiestas, y elegir prendas que puedan reutilizarse con mínimas variaciones (por ejemplo, un vestido neutro transformado con distintos accesorios).
Entre los aliados ideales para lograr looks versátiles: un blazer oversize, una campera liviana o ruana para las noches frescas, sandalias o accesorios metálicos (dorado o plateado), y una cartera pequeña que permita moverse con comodidad.
Finalmente, en cuanto al maquillaje y los accesorios, Romano recomienda un estilo natural: piel luminosa, gloss en los labios, pestañas suaves, uñas en tonos nude o metalizados, y hasta un toque de brillo corporal.
Elegancia sutil y tonos suaves: la visión de Benito Fernández
Para Benito Fernández, la tendencia apunta a la sobriedad elegante y a la frescura cromática. Por eso aconseja dejar de lado los tonos oscuros para estas fechas y optar por colores más suaves, especialmente pasteles como celeste, rosa o verde agua.
Además, propone que prendas de diseño simple, como una blusa o vestido de un solo hombro, pueden transformarse en piezas sofisticadas con el corte adecuado: “aportan un toque más sofisticado a prendas que pueden ser simples o de un color neutro”.
Uno de sus favoritos para esta temporada es el vestido lencero al bies, con largo por debajo de la rodilla, ideal para una Navidad elegante o una celebración de Año Nuevo. Según Fernández, este tipo de vestido tendrá un gran protagonismo en las fiestas de fin de año.
Para eventos más relajados, sugiere combinaciones que equilibren elegancia y comodidad, por ejemplo: pantalón de lino con camisa o musculosa bordada, o mezclas de texturas suaves y livianas.
Moda con criterio: consejos rápidos para elegir tu look
- Comodidad + estilo: prendas frescas, livianas, fáciles de llevar y que te hagan sentir bien.
- Versatilidad: bodies, vestidos neutros o básicos que se transforman con accesorios diferentes.
- Tonos suaves y luminosos: pasteles, metálicos, blanco, dorado o plata según ocasión.
- Corte adecuado al evento: vestido lencero o corte fluido para elegancia; conjunto relajado para cenas informales.
- Accesorios sutiles: sandalias metálicas, clutch chico, blazer o ruana ligera, maquillaje natural.
Especial fin de año: adapta tu estilo al clima… y a tu personalidad
Las fiestas de diciembre muchas veces coinciden con altas temperaturas o con viajes, por eso las opciones livianas y fáciles de combinar que proponen Romano y Fernández resultan ideales. Si quieres lograr un look elegante sin esfuerzo: elige prendas de telas suaves, colores claros o pasteles, cortes sencillos con detalles sutiles, y juega con accesorios metálicos o brillantes.
Como sugiere Camila Romano, “un outfit neutro puede convertirse en un look de celebración con pequeños gestos” y eso muchas veces marca la diferencia.
Con estos tips, tu atuendo de fin de año puede reflejar tu estilo, tu ánimo festivo y tu comodidad al mismo tiempo. Y además, te permitirá recibir el 2026 con elegancia y frescura.