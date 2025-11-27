Olvidate de la clásica camisa floreada en Año Nuevo: la tendencia 2025 que explota este verano

Para estas fiestas de fin de año, ya sea Navidad o Año Nuevo, la moda masculina da un giro marcado por nuevas tendencias: después de varias temporadas dominadas por las camisas con estampados de flores, ahora toma protagonismo una prenda que combina ligereza, textura y un estilo elegante pero relajado.
La camisa tejida a crochet emerge como la nueva estrella del verano, lista para reemplazar a las tradicionales camisas estampadas y convertirse en la favorita de quienes buscan estilo sin complicaciones
Lejos de la vibra “playera” de la camisa floreada, este nuevo must tiene una estética artesanal con un toque bohemio, ideal tanto para una cena de Año Nuevo como para una salida al atardecer o un brindis informal.
Qué es la camisa de crochet y por qué triunfa
Las camisas tejidas a crochet reúnen lo mejor de dos mundos: la frescura y comodidad del verano, junto con un diseño estilizado y versátil. Vienen típicamente en tonos blancos o crudos, con calados amplios, perfectos para usar sobre traje de baño, con detalles geométricos o en corte oversized para un look relajado y contemporáneo.
Al ser camisas livianas y permitir buena ventilación, resultan ideales para las altas temperaturas. Pero además de eso, aportan un estilo diferente al veraniego convencional: su textura y confección artesanal les da un aire sofisticado que se adapta tanto a eventos casuales como a encuentros más elegantes.
Cómo combinarlas: ideas de outfits para fin de año
- Salida de playa o after-pool: usa la camisa de crochet sobre traje de baño, dejando trascender su estilo boho chic. Es la opción fresca, sensual y relajada que viene pisando fuerte en redes sociales.
- Look casual para fiestas al aire libre: combina la camisa con un short de lino o jean; el contraste entre la textura tejida y telas livianas es una de las fórmulas más recomendadas por los diseñadores.
- Cena de Año Nuevo o evento semiformal: acompáñala con un pantalón sastrero y prendas lisas, dejando que la camisa sea el foco, para lograr un look elegante, moderno y sofisticado.
Por qué la moda deja atrás las camisas con flores
Durante años, las camisas floreadas fueron sinónimo de verano, fiestas y buen ánimo. Sin embargo, para esta temporada 2025/2026, la tendencia vira hacia prendas que transmitan frescura pero con un aire más refinado y menos “playero”.
La camisa de crochet logra eso: su estética artesanal y boho chic resulta más versátil y combinable que las camisas con estampados florales. Funciona tanto de día como de noche, aporta textura y sofisticación, y se adapta mejor a distintas ocasiones: desde una fiesta informal hasta una cena elegante.