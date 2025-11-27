Olvidate de la clásica camisa floreada en Año Nuevo: la tendencia 2025 que explota este verano

camisa floreada año nuevo tendencia Las camisas floreadas no van más: te mostramos las nuevas tendencias de la moda masculina 2025-2026-

Qué es la camisa de crochet y por qué triunfa

Las camisas tejidas a crochet reúnen lo mejor de dos mundos: la frescura y comodidad del verano, junto con un diseño estilizado y versátil. Vienen típicamente en tonos blancos o crudos, con calados amplios, perfectos para usar sobre traje de baño, con detalles geométricos o en corte oversized para un look relajado y contemporáneo.

Al ser camisas livianas y permitir buena ventilación, resultan ideales para las altas temperaturas. Pero además de eso, aportan un estilo diferente al veraniego convencional: su textura y confección artesanal les da un aire sofisticado que se adapta tanto a eventos casuales como a encuentros más elegantes.

Cómo combinarlas: ideas de outfits para fin de año

Salida de playa o after-pool: usa la camisa de crochet sobre traje de baño, dejando trascender su estilo boho chic. Es la opción fresca, sensual y relajada que viene pisando fuerte en redes sociales.

Look casual para fiestas al aire libre: combina la camisa con un short de lino o jean; el contraste entre la textura tejida y telas livianas es una de las fórmulas más recomendadas por los diseñadores.

Cena de Año Nuevo o evento semiformal: acompáñala con un pantalón sastrero y prendas lisas, dejando que la camisa sea el foco, para lograr un look elegante, moderno y sofisticado.

Por qué la moda deja atrás las camisas con flores

Durante años, las camisas floreadas fueron sinónimo de verano, fiestas y buen ánimo. Sin embargo, para esta temporada 2025/2026, la tendencia vira hacia prendas que transmitan frescura pero con un aire más refinado y menos “playero”.

La camisa de crochet logra eso: su estética artesanal y boho chic resulta más versátil y combinable que las camisas con estampados florales. Funciona tanto de día como de noche, aporta textura y sofisticación, y se adapta mejor a distintas ocasiones: desde una fiesta informal hasta una cena elegante.