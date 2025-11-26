4 hábitos esenciales para potenciar la hidratación de la piel durante el verano

En la siguiente nota te enseñaremos 4 hábitos que debes practicar en el día a día para hidratar la piel durante el verano.

¿Cómo hidratar correctamente la piel en verano?

Tomar suficiente agua: mantener una ingesta constante a lo largo del día es clave para reponer los líquidos perdidos. Se aconseja beber al menos 2 litros de agua por día.

Suplementar con colágeno y vitamina C: ayudan a mantener la firmeza y elasticidad, además de favorecer la producción natural de colágeno.

Incluir grasas saludables en la dieta: las mismas están presentes en la palta, el aceite de oliva o los frutos secos, y fortalecen la barrera cutánea y reducen la pérdida de agua.

Dormir bien: el descanso nocturno favorece la regeneración celular y la reparación de los tejidos. Procura dormir al menos 8 horas por día.

Crema piel La piel debe hidratarse al menos dos veces al día.

Debes saber que el calor, las altas temperaturas y la exposición prolongada al sol, ya sea en el mar o en la pileta, provocan una pérdida acelerada de humedad en la piel. Aunque beber agua es fundamental, no siempre resulta suficiente para mantener la piel flexible y saludable.