Las blusas que revolucionan el verano 2026 y desplazan al oversize: la tendencia que se viene con fuerza

Se trata de prendas aireadas, conformadas para combinar comodidad y estilo, ideales para quienes buscan looks frescos, relajados, pero con un toque de sofisticación. Las nuevas camisas y blusas de la temporada de verano se imponen por sus tejidos livianos, pensados para combinar con todo tipo de piezas.

Qué tipos de blusas y camisas están en tendencia este verano

Cropped boxy : con corte recto hasta la cintura, ni tan corta como un top ni tan holgada como una oversize, es perfecta para quienes buscan modernidad y comodidad en un solo prenda.

: con corte recto hasta la cintura, ni tan corta como un top ni tan holgada como una oversize, es perfecta para quienes buscan modernidad y comodidad en un solo prenda. Fitted básica : es una versión reinventada de la clásica blusa, con corte ajustado al cuerpo, pero confeccionada con telas livianas, por lo que es fresca y fácil de combinar con jeans, faldas o shorts.

: es una versión reinventada de la clásica blusa, con corte ajustado al cuerpo, pero confeccionada con telas livianas, por lo que es fresca y fácil de combinar con jeans, faldas o shorts. Musculosa con hombreras: con estructura, es ideal para marcar siluetas y sumar un aire urbano o elegante según cómo la uses, adaptándose a diferentes estilos.

Además, las camisas livianas y las blusas con detalles delicados (mangas vaporosas, volados, encajes, prints suaves o estampados de lunares) regresan con fuerza, aportando un toque boho-romántico que combina tanto con outfits casuales como con looks más cuidados.