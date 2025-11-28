Inicio Belleza Tendencias
Las blusas que revolucionan el verano 2026 y desplazan al oversize: la tendencia que se viene con fuerza

Las blusas y camisas de esta temporada son una de las tendencias ideales para quienes buscan lucir un estilo relajado y sencillo este verano

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Las camisas y blusas serán una de las tendencias más fuertes de la temporada de verano 2025-2026.

Las tendencias de la temporada de verano 2025-2026 dan un giro de 360º: quedan atrás las remeras oversize y los tops ajustados para dar paso a una de las prendas más frescas, versátiles y elegantes. Las blusas y camisas vuelven al centro de la escena.

Se trata de prendas aireadas, conformadas para combinar comodidad y estilo, ideales para quienes buscan looks frescos, relajados, pero con un toque de sofisticación. Las nuevas camisas y blusas de la temporada de verano se imponen por sus tejidos livianos, pensados para combinar con todo tipo de piezas.

Cropped boxy camisas
Las blusas y camisas son un una de las tendencias de la temporada de verano 2025-2026.

Qué tipos de blusas y camisas están en tendencia este verano

  • Cropped boxy: con corte recto hasta la cintura, ni tan corta como un top ni tan holgada como una oversize, es perfecta para quienes buscan modernidad y comodidad en un solo prenda.
  • Fitted básica: es una versión reinventada de la clásica blusa, con corte ajustado al cuerpo, pero confeccionada con telas livianas, por lo que es fresca y fácil de combinar con jeans, faldas o shorts.
  • Musculosa con hombreras: con estructura, es ideal para marcar siluetas y sumar un aire urbano o elegante según cómo la uses, adaptándose a diferentes estilos.
Fitted básica camisa
La Fitted b&aacute;sica es una camisa ajustada.

Además, las camisas livianas y las blusas con detalles delicados (mangas vaporosas, volados, encajes, prints suaves o estampados de lunares) regresan con fuerza, aportando un toque boho-romántico que combina tanto con outfits casuales como con looks más cuidados.

Por qué esta tendencia destaca en 2026

¿Por qué las blusas y camisas de esta nueva generación responden a una búsqueda de equilibrio?: combinan estilo, practicidad y frescura. Usan telas livianas para enfrentar el calor, ofrecen versatilidad a distintos cuerpos y estilos, y permiten armar conjuntos frescos y modernos sin esfuerzo.

musculosa con hombreras camisa
Las camisas musculosa con hombreras son una dea las tendencias de la temporada.

Si estás pensando en renovar tu guardarropas para los próximos meses, apostar por blusas o camisas con corte definido, telas livianas y diseños versátiles, como los modelos cropped, fitted o con hombreras, puede ser una excelente decisión. Estas prendas prometen ser, sin dudas, las estrellas de la moda del verano 2026.

