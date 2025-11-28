Las tendencias de la temporada de verano 2025-2026 dan un giro de 360º: quedan atrás las remeras oversize y los tops ajustados para dar paso a una de las prendas más frescas, versátiles y elegantes. Las blusas y camisas vuelven al centro de la escena.
Las blusas que revolucionan el verano 2026 y desplazan al oversize: la tendencia que se viene con fuerza
Las blusas y camisas de esta temporada son una de las tendencias ideales para quienes buscan lucir un estilo relajado y sencillo este verano
Se trata de prendas aireadas, conformadas para combinar comodidad y estilo, ideales para quienes buscan looks frescos, relajados, pero con un toque de sofisticación. Las nuevas camisas y blusas de la temporada de verano se imponen por sus tejidos livianos, pensados para combinar con todo tipo de piezas.
Qué tipos de blusas y camisas están en tendencia este verano
- Cropped boxy: con corte recto hasta la cintura, ni tan corta como un top ni tan holgada como una oversize, es perfecta para quienes buscan modernidad y comodidad en un solo prenda.
- Fitted básica: es una versión reinventada de la clásica blusa, con corte ajustado al cuerpo, pero confeccionada con telas livianas, por lo que es fresca y fácil de combinar con jeans, faldas o shorts.
- Musculosa con hombreras: con estructura, es ideal para marcar siluetas y sumar un aire urbano o elegante según cómo la uses, adaptándose a diferentes estilos.
Además, las camisas livianas y las blusas con detalles delicados (mangas vaporosas, volados, encajes, prints suaves o estampados de lunares) regresan con fuerza, aportando un toque boho-romántico que combina tanto con outfits casuales como con looks más cuidados.
Por qué esta tendencia destaca en 2026
¿Por qué las blusas y camisas de esta nueva generación responden a una búsqueda de equilibrio?: combinan estilo, practicidad y frescura. Usan telas livianas para enfrentar el calor, ofrecen versatilidad a distintos cuerpos y estilos, y permiten armar conjuntos frescos y modernos sin esfuerzo.
Si estás pensando en renovar tu guardarropas para los próximos meses, apostar por blusas o camisas con corte definido, telas livianas y diseños versátiles, como los modelos cropped, fitted o con hombreras, puede ser una excelente decisión. Estas prendas prometen ser, sin dudas, las estrellas de la moda del verano 2026.