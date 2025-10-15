Anunciaron su casamiento en Mendoza y 5 perros serán sus testigos: Máxima, Kibou, Rafael, Atilio y Coco

agustin piscopo jefe registro civil Agustín Piscopo, jefe del Registro Civil de Mendoza, quien contó a Radio Nihuil la particular historia de la pareja con sus 5 perros como testigos. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

“Es un pedido excepcional que decidimos analizar y autorizar. No está fuera de la ley”, explicó Agustín Piscopo, director del Registro Civil. La pareja tendrá, como exige el Código Civil, dos testigos humanos que firmarán el acta oficial. Pero además, los cinco perros dejarán sus huellas —literalmente— en un papel simbólico que los contrayentes se llevarán como recuerdo.

Una boda con huellas y sin precedentes

La figura fue denominada “testigos honoríficos”, y aunque su valor será simbólico, representa un gesto que combina amor, empatía y respeto hacia los animales. “Nada va contra la ley. No altera el libro de matrimonios”, aclaró Piscopo.

dario y rafael casamiento Darío trabaja en compañía de Rafael.

La iniciativa tiene un antecedente en Estados Unidos, donde algunas parejas en Nueva York y San Francisco ya habían incluido a sus mascotas como parte de la ceremonia, con sus huellas o incluso pequeños “anillos” en sus collares. Pero hasta ahora no había registros de algo similar en Argentina.

“Mendoza siempre fue pionera en políticas de bienestar animal, y eso también se refleja en gestos como este”, añadió Piscopo, quien destacó que el Registro Civil está abierto a analizar solicitudes que, sin vulnerar el marco legal, acompañen los nuevos modos de entender las familias.

Amor, rescate y compromiso

Los protagonistas de esta historia son una pareja de proteccionistas: Darío Hernández, oriundo de San Rafael y su pareja Nicolás, de Buenos Aires. Hace 13 años que están juntos y no solo conviven con los 5 perros que los acompañarán en el Registro Civil. Además ayudan a El Campito y Patitas al Rescate, hogares de tránsito de canes.

“Para ellos, estos animales son su familia. Y eso fue clave para que consideráramos la solicitud”, explicaron desde el Registro.

pareja casamiento perros testigos 2 Ni siquiera los 5 perros quedaron afuera de la tarjeta de invitación de casamiento de Nicolás y Darío.

Darío Hernández, en diálogo con Primeras Voces de Radio Nihuil, relató que el pedido fue autorizado relativamente rápido. "Forman parte de nuestra familia y todos fueron rescatados. Máxima es la perrita más viejita", dijo.

La pareja contraerá matrimonio el 13 de diciembre en San Rafael y planean radicarse allí en un futuro próximo.

los perros de dario y nicolas casamiento perros testigos (1) Los perros de la pareja siempre viajan cómodos en el auto y con el cinturón colocado.

"En Buenos Aires paseamos mucho con ellos, pero son 5 y no es fácil. Vivimos cerca de la Quinta de Olivos, salimos a pasear por esa zona y por el río. Todos quieren subir al auto y si alguno se queda, se enoja", relató.

Los viajes a San Rafael son frecuentes: "Todos viajan con nosotros y con el cinturón de seguridad ajustado", contó Darío, para agregar que la iniciativa es pionera en el país. "Cada perro dejará su huella en un papel con una tinta especial que estamos tratando de conseguir", apuntó.

Una tendencia que cruza fronteras

En el mundo, cada vez más parejas eligen incluir a sus mascotas en momentos importantes: desde sesiones de fotos y casamientos hasta viajes de luna de miel “pet friendly”. En Estados Unidos y Europa, los perros pueden oficiar de “portadores de anillos”, posar en las fotos oficiales o incluso acompañar en la entrada al altar.

kibou perro testigo de boda (2) Kibou se prepara para ser testigo de boda el 13 de diciembre.

En Mendoza, esta será la primera vez que una pareja logre incluirlos como testigos honoríficos en una ceremonia reconocida por el Registro Civil.

¿Y si el testigo fuera un pato?

Consultado con humor sobre si otros animales podrían cumplir el mismo rol, el director del Registro Civil sonrió: “Claro que sí. Cualquier animal podría ser testigo honorífico, incluso el famoso Pato Juan”, bromeó, en referencia al emblemático pato que se volvió viral meses atrás en Mendoza.

Eso sí, aclaró que todo se hará “respetando la formalidad del acto y sin alterar los registros oficiales”. Los perritos dejarán sus huellas en una hoja aparte, un recuerdo emotivo que los novios guardarán junto con sus anillos.

Un símbolo que emociona: perros testigos

Más allá de lo pintoresco, el gesto refleja un cambio de época. Las mascotas dejaron de ser vistas como “compañeros” para ocupar un lugar protagónico en las familias modernas. Y este casamiento lo demuestra con ternura y coherencia.

kibou y nicolas testigo de casamiento perro Kibou y Nicolás.

El 13 de diciembre, entre ladridos, risas y emoción, Darío y Nicolás dirá “sí, quiero” frente a la ley… y frente a cinco testigos que no hablarán, pero que seguramente moverán la cola con entusiasmo.

Porque el amor -humano o animal- siempre deja huella.