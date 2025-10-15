El amor no siempre tiene dos patas. Una pareja de proteccionistas que vive en Buenos Aires decidió que su boda no solo unirá a dos personas, sino también a toda su familia peluda. El próximo 13 de diciembre, en una ceremonia en San Rafael, 5 perros serán testigos honoríficos del casamiento, un hecho inédito en la provincia y, posiblemente, en toda la Argentina.
Anunciaron su casamiento en Mendoza y 5 perros serán sus testigos: Máxima, Kibou, Rafael, Atilio y Coco
Proteccionistas tendrán su casamiento en San Rafael y pidieron que sus 5 perros sean sus testigos. El Registro Civil autorizó el pedido como una excepción
Los protagonistas de esta singular historia que encontró el periodista Matías Pascualetti de Radio Nihuil son Máxima, Kibou, Rafael, Atilio y Coco. Todos ellos fueron rescatados y vivieron en diferentes hogares y refugios. Los novios son Darío Hernández y Nicolás Da Col.
El Registro Civil de Mendoza aprobó el singular pedido luego de que los novios argumentaran que los animales forman parte de su familia y que querían compartir con ellos un momento tan importante.
“Es un pedido excepcional que decidimos analizar y autorizar. No está fuera de la ley”, explicó Agustín Piscopo, director del Registro Civil. La pareja tendrá, como exige el Código Civil, dos testigos humanos que firmarán el acta oficial. Pero además, los cinco perros dejarán sus huellas —literalmente— en un papel simbólico que los contrayentes se llevarán como recuerdo.
Una boda con huellas y sin precedentes
La figura fue denominada “testigos honoríficos”, y aunque su valor será simbólico, representa un gesto que combina amor, empatía y respeto hacia los animales. “Nada va contra la ley. No altera el libro de matrimonios”, aclaró Piscopo.
La iniciativa tiene un antecedente en Estados Unidos, donde algunas parejas en Nueva York y San Francisco ya habían incluido a sus mascotas como parte de la ceremonia, con sus huellas o incluso pequeños “anillos” en sus collares. Pero hasta ahora no había registros de algo similar en Argentina.
“Mendoza siempre fue pionera en políticas de bienestar animal, y eso también se refleja en gestos como este”, añadió Piscopo, quien destacó que el Registro Civil está abierto a analizar solicitudes que, sin vulnerar el marco legal, acompañen los nuevos modos de entender las familias.
Amor, rescate y compromiso
Los protagonistas de esta historia son una pareja de proteccionistas: Darío Hernández, oriundo de San Rafael y su pareja Nicolás, de Buenos Aires. Hace 13 años que están juntos y no solo conviven con los 5 perros que los acompañarán en el Registro Civil. Además ayudan a El Campito y Patitas al Rescate, hogares de tránsito de canes.
“Para ellos, estos animales son su familia. Y eso fue clave para que consideráramos la solicitud”, explicaron desde el Registro.
Darío Hernández, en diálogo con Primeras Voces de Radio Nihuil, relató que el pedido fue autorizado relativamente rápido. "Forman parte de nuestra familia y todos fueron rescatados. Máxima es la perrita más viejita", dijo.
La pareja contraerá matrimonio el 13 de diciembre en San Rafael y planean radicarse allí en un futuro próximo.
"En Buenos Aires paseamos mucho con ellos, pero son 5 y no es fácil. Vivimos cerca de la Quinta de Olivos, salimos a pasear por esa zona y por el río. Todos quieren subir al auto y si alguno se queda, se enoja", relató.
Los viajes a San Rafael son frecuentes: "Todos viajan con nosotros y con el cinturón de seguridad ajustado", contó Darío, para agregar que la iniciativa es pionera en el país. "Cada perro dejará su huella en un papel con una tinta especial que estamos tratando de conseguir", apuntó.
Una tendencia que cruza fronteras
En el mundo, cada vez más parejas eligen incluir a sus mascotas en momentos importantes: desde sesiones de fotos y casamientos hasta viajes de luna de miel “pet friendly”. En Estados Unidos y Europa, los perros pueden oficiar de “portadores de anillos”, posar en las fotos oficiales o incluso acompañar en la entrada al altar.
En Mendoza, esta será la primera vez que una pareja logre incluirlos como testigos honoríficos en una ceremonia reconocida por el Registro Civil.
¿Y si el testigo fuera un pato?
Consultado con humor sobre si otros animales podrían cumplir el mismo rol, el director del Registro Civil sonrió: “Claro que sí. Cualquier animal podría ser testigo honorífico, incluso el famoso Pato Juan”, bromeó, en referencia al emblemático pato que se volvió viral meses atrás en Mendoza.
Eso sí, aclaró que todo se hará “respetando la formalidad del acto y sin alterar los registros oficiales”. Los perritos dejarán sus huellas en una hoja aparte, un recuerdo emotivo que los novios guardarán junto con sus anillos.
Un símbolo que emociona: perros testigos
Más allá de lo pintoresco, el gesto refleja un cambio de época. Las mascotas dejaron de ser vistas como “compañeros” para ocupar un lugar protagónico en las familias modernas. Y este casamiento lo demuestra con ternura y coherencia.
El 13 de diciembre, entre ladridos, risas y emoción, Darío y Nicolás dirá “sí, quiero” frente a la ley… y frente a cinco testigos que no hablarán, pero que seguramente moverán la cola con entusiasmo.
Porque el amor -humano o animal- siempre deja huella.