Alex Arce se aleja de Independiente Rivadavia y se acerca a la Liga de Quito

arce 1.jfif La del jueves pudo haber sido la última vez de Alex Arce en Independiente Rivadavia y Liga de Quito sería su destino

Alex Arce se fue visiblemente molesto del Gargantini cuando Rodolfo De Paoli lo remplazó este jueves e incluso los plateístas manifestaron su malestar con el DT, cuyas declaraciones no fueron del agrado del goleador. "Puse un 9 y saque a otro. Además, no podemos correr el riesgo de que se lesione sabiendo que no hizo pretemporada a la par del resto. Hay que sumarle que el martes jugamos con Argentinos", dijo el DT y relator.

Derrota de #IndependienteRivadavia ante #Instituto por 2 a 0

Algunos plateistas se la agarraron con el Dt, Rodo de Paoli

Lo cierto es que Liga de Quito quiere contar con Arce (dicen que ya lo inscribió) para la Recopa Sudamericana que jugará ante Fluminense los días 22 y 29 de febrero, en Quito y Río de Janeiro, respectivamente.

arce 2.jpg

Alex Arce, cerca de la Liga de Quito

”Llegó el momento de dar un salto, buscar nuevos aires con Alex Arce, han surgido algunas cosas, Liga ha conversado con nosotros, dentro de poco finalizamos esto, Arce está contento con la oferta”, dijo en un medio paraguayo su representante, Miguel Garepe, metiendo presión a la dirigencia de la Lepra.

En contraposición, algunos medios ecuatorianos indicaron que el campeón de la Copa Sudamericana ya contrató a Michael Estrada y que Arce se quedará en la Lepra o irá a Cerro Porteño de su país, que aparecería como un tercero en discordia.