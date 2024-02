Rodolfo De Paoli explicó los motivos de sus decisiones tras la derrota de Independiente Rivadavia

Hinchas-Independiente-Rivadavia-6.jpg La hinchada de Independiente Rivadavia copó el estadio Bautista Gargantini y alentó hasta en los momentos más duros de la derrota. Pero le recriminó al DT De Paoli algunas decisiones. Foto: Cristian Lozano

Esta corta escena causó preocupación, por la muestra de impaciencia del público azul, y el entrenador tuvo su descargo en la conferencia de prensa, donde dio sus explicaciones y pidió tranquilidad al público.

"Le pedí calma a la gente, porque parece que el equipo no jugó como les hubiera gustado. Creo que el enojo de la gente debe ser por la ilusión de cómo se jugó el otro día en Rosario", expuso Rodolfo De Paoli.

Luego agregó: "No fue uno de los mejores partidos, creo que Instituto hizo el partido que teníamos pensado que iba a hacer, nos ganó bien, nos hizo jugar mal, y en los momentos donde tuvimos la chance de jugar bien, no pudimos marcar el gol".

"Hay que tener paciencia, hay que pedir perdón y calma, y sobre todo tranquilidad porque esto va muy bien y comenzó hace muy poquito", Rodolfo De Paoli "Hay que tener paciencia, hay que pedir perdón y calma, y sobre todo tranquilidad porque esto va muy bien y comenzó hace muy poquito", Rodolfo De Paoli

Rodolfo De Paoli explicó el porqué de la salida de Arce

Además de la impotencia que demostró el once de la Lepra para romper el esquema de Instituto, tanto al público como a las prensa les llamó la atención la salida de la principal arma ofensiva, el paraguayo Alex Arce, a los 16 minutos del complemento. Cuando se vio que iba a ingresar otro delantero, todos en el estadio pensaron en una suma para la ofensiva, pero no fue así, y Asenjo reemplazó al goleador, que se fue enojado y hasta pateó un cartel al dejar la cancha.

"Puse a otro nueve, sacamos a uno para poner a otro", dijo en la conferencia post partido De Paoli, al que se le plateó ese cambio de delantero en vez de la suma. "Lo podemos buscar igual (con un solo delantero de punta), con ese criterio dirige cualquiera y mete delanteros a la cancha, pero Arce es un jugador muy importante para nosotros, no hizo la pretemporada a la par del resto, y no podemos corre riesgo de alguna lesión. Por eso preferí que entre Mauricio (Asenjo) por él, y que el martes con Argentinos Juniors esté en condiciones", expuso el DT.

independiente-rivadavia6.jpg Alex Arce se fue muy enojado al ser reemplazado por Asenjo a los 16' del complemento.

Los gestos del delantero paraguayo fueron de un fastidio evidente, y se lo consultó a De Paoli sobre esto, ya que al salir no lo saludó. "No, Arce no saludó a nadie, se ve que se fue enojado, se fue al vestuario directamente. A nadie le gusta salir, pero nosotros cuidamos la condición física".

Sobre este delicado tema, el DT fue profundo: "No hizo la pretemporada, y Arce, antes de jugar la final contra Almirante Brown hacía un mes que no entrenaba. Después de la final no entrenó".

Luego De Paoli continuó: "Arce es el jugador que quiere el mercado, pero la realidad es que hace cuatro meses que no entrena con normalidad y ha jugado cinco partidos en menos de 25 días. La lógica dice que se va a lesionar, entonces me parece que lesionar al jugador más importante que tenemos sería muy tonto de mi parte, teniendo en cuenta que jugamos el martes (20) y volvemos a jugar el sábado. Para nosotros es muy importante Arce, y por eso lo cuidamos".

La bronca de Alex Arce

Por su parte, luego del encuentro, Alex Arce recibió el cariño de la mucha gente que lo esperaba a la salida de los camarines y allí se le pudo consultar sobre su reacción al ser reemplazado a los 16 minutos del segundo tiempo.

"Quería seguir, no me estaba llegando la pelota y le estaba metiendo, pero sí, salí con un poco de bronca porque no salía nada, así que hay que seguir trabajando", expresó el jugador paraguayo.

"No encontramos los espacios, creo que hoy no hicimos un buen partido, pero esto recién empieza, así que hay que seguir laburando y pensar en el próximo rival", finalizó el hombre que es pretendido por la Liga de Quito, Ecuador.