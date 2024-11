Ya detectaron 1.872 casos de alcohol al volante en 2024, y todavía faltan las fiestas

Exactamente mil de estos conductores, con más de 1 mg. Son los que pueden ir presos y con multas millonarias. Además, les quitan el vehículo y la licencia de conducir.

conductor alcoholizado accidente san martín alcoholemia.jpg ¿Cómo llegó hasta allí? Alcohol al volante, un caso de San Martín ocurrido la semana pasada.

Invitemos a otras trece personas a comer a casa, apiñados alrededor de una mesa entre risas, brindis, música y fiesta. Y miremos sus rostros. Es la cantidad de víctimas fatales este año en incidentes de tránsito en los que estuvo involucrado el alcohol. Fueron un total de once tragedias con conductores alcoholizados en las que murieron trece personas en nuestra provincia, desde enero. Trece familias tendrán una silla vacía en sus mesas este fin de año. Es alarmante la cantidad de gente que maneja borracha. Aún así, la tendencia de conductores ebrios pescados in fraganti respecto de 2023 implica una leve baja, ya que este año los controles se han multiplicado por cuatro respecto de 2023. Es un buen dato, pero no alcanza ni para el alivio, ni para distraerse en prevención y control.