Una mendocina no tenía para comer y recurrió a una técnica que la hizo viral

Acompañada por una imagen del personaje de Los Simpson, Lenny, en la escena que pide que no cuenten como vive, la chica de Mendoza hizo una confesión que se volvió viral: "anoche no había nada para comer en mi casa y estoy sin un peso así que acepté una cita solo para que me inviten a comer una hamburguesa". Con su posteo, la joven llegó a recolectar más de 70 mil "me gusta", y sobre todo, varias invitaciones más para ir a cenar.

Cansada por varias de las críticas que recibió en el posteo viral de Twitter y que la trataran de "soga", la chica de Mendoza salió a aclarar lo sucedido: "en fin 1 tengo la confianza suficiente como para q él sepa q yo no tenía $ y me invitara igual, 2 francia, 3 no pajeros no tuve q darle nada a cambio no todos los hombres son tanques d leche, 4 no tengo problema en pagar mi parte o también invitar cuando puedo, uds son y punto".

A lo largo del sin fin de comentarios que recibió, la chica de Mendoza fue criticada, felicitada por su inteligencia, tratada de "rata" y hasta la invitaron varias a cenas más.