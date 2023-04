Un mendocino homenajeó a la Selección argentina de una forma impensada

►TE PUEDE INTERESAR: Gran Hermano 2023: un mendocino ya se postuló para la casa

seleccion-argentina5.jpg

Si bien cada uno puede firmar a su manera, el chico viral de Mendoza reveló que fue una de sus cábalas, una más de las tantas que hicieron los argentinos: "Lo de la firma salió medio en joda y por una promesa, porque empezó el Mundial y después del partido contra Arabia Saudita, perdí el documento, asique dije no me voy a hacer el documento hasta que no salgamos campeones, y firmo con las 3 estrellas. Me había olvidado, pero me saltó un viaje y tuve que hacerlo".

Mientras unos optaban por teñirse el pelo, cumplir un reto loco o tatuarse, Agustín decidió hacerlo en su DNI, aunque según el hubo alguna que otra promesa cumplida: "Hubo otro homenaje pero no se puede contar, es algo mío y de un amigo".

dni mendoza viral.jpeg

Cómo vivió el Mundial el chico viral en Mendoza

Como si se tratara de alguna fuerza mística, los argentinos también se sintieron responsables del logro de la Selección argentina con sus cábalas, haciendo fuerza a su manera, y respetando al pie de la letra lo que había funcionado para ganar los partidos.

El chico que se hizo viral en Mendoza también apostó a la cábala: "El Mundial fue una locura máxima. Después del primer partido lo sufrí tanto que ya no sabía que pensar. Pero después del segundo partido, nos vimos con un amigo y quedó como cábala. Mismo lugar, juntos, tomando birra. No venía nadie a casa, se respetaban las cábalas. Una vez quiso venir un tío y le dije no, ni en pedo".

Miles de argentinos apostaron a particulares cábalas para apoyar a la Selección argentina

El futbol para muchos es más que un simple partido de fútbol, y el joven así lo entiende: "Para mi la Copa del Mundo de la Selección argentina fue todo, porque Lionel Messi es mi referente en la vida. Un tipo que la peleó siempre nos dio algo soñado y nos permitió tener un sentimiento que no se en cuánto tiempo vamos a volver a sentirlo".