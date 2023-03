Gran Hermano 2023: un mendocino ya se postuló para la casa

►TE PUEDE INTERESAR: Preguntó en un grupo de Facebook de Mendoza cómo desbloquear un celular y fue viral

Mendoza Gran Hermano 1.png

Sentado en la cocina de su casa, con su teléfono en modo selfie, Ricardo Zavalegui grabó su presentación para Gran Hermano 2023, aunque más que eso, parecía un video con un pedido de ayuda a la producción: "No tengo como objetivo ganar el certamen, no eso no, no me interesaría ganar el reality o hacerme famoso, ni la plata. Quiero ingresar a la casa, a tu casa, para que me saques de acá, por favor".

El hombre de Mendoza se hizo viral en Tiktok con este sketch que simulaba ser su presentación para Gran Hermano 2023. Sin la intención de ganar el reality o de ser famoso, Ricardo contó frente a cámara su insólito motivo: "Cuatro o tres meses, sería un milagro para mí, 24 años hace que aguanto la bruja por favor necesito que me saqué de acá".

Embed

De pronto, su video se interrumpe con los gritos de su mujer de fondo, que con una voz de mando le "cortó el chorro" al hombre y lo mandó a colgar la ropa.

El divertido video del hombre de Mendoza tentó a los usuarios de Tiktok, que poco a poco empezó a llenarse de más postulaciones de Gran Hermano 2023.