"Tangacienta ¿dónde estás?": la insólita búsqueda de una chica mendocina

En el posteo que se hizo viral entre las cuentas de Facebook, no solo de Rivadavia, sino de Mendoza entera, la chica mostró otra de las consecuencias que dejó el viento Zonda. Además de tirar árboles y de volarle la carpa al circo ubicado en el Gran Mendoza, el fenómeno se "robó" una tanga que estaba colgada en el fondo de una casa y lo dejó tirado por las veredas departamentales del Este.

Flasheando ser Disney, la usuaria de Facebook de Mendoza decidió darle entidad a la chica que perdió su ropa interior, y no tuvo mejor idea que tratarla de princesa, una princesa bastante peculiar: "Tangacienta dónde estás?". Si bien no sabemos si tiene príncipe, lo que si podemos pensar es que la muchacha ya no está en búsqueda de su tanga, que paseó por medio Rivadavia.

En la caja de comentarios, los usuarios de Mendoza estallaron de risa, y entre varias mujeres se apuntaron con el dedo y aseguraron que era de ella: "por lo desteñida debe ser tuya o de tu amiga".