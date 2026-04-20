Falleció Luis Brandoni: su profundo vínculo familiar y político con Mendoza

Escuela Brandoni San Rafael.jpg La escuela rural de San Rafael que desde 2023 lleva el nombre del papá de Luis Brandoni.

Además, Brandoni fue un destacado dirigente político que ejerció cargos nacionales y porteños en la función pública, fue diputado nacional y representante del Parlasur, siempre militando en el partido radical (UCR). De hecho tenía una cercana relación de amistad con el sanrafaelino Ernesto Sanz.

Desde el gobernador Alfredo Cornejo hasta funcionarios y legisladores locales expresaron sus condolencias tras la partida de Luis Brandoni, quien falleció este domingo a los 86 años en una clínica de Buenos Aires.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2046191841020678424?s=20&partner=&hide_thread=false Lamento la partida de Luis Brandoni, una figura central de la cultura argentina.



Con una trayectoria enorme en el teatro, el cine y la televisión, y un compromiso sostenido con los valores del radicalismo, dejó una marca profunda tanto en el arte como en el debate de ideas.… pic.twitter.com/Pnub0oyv7q — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) April 20, 2026

La relación de Luis Brandoni con los radicales de Mendoza

Para el gobernador Cornejo, Brandoni tuvo un "compromiso sostenido con los valores del radicalismo, dejó una marca profunda tanto en el arte como en el debate de ideas".

En tanto, Ernesto Sanz hizo referencia al vínculo de su correligionario con San Rafael. "En mi San Rafael te llevas el agradecimiento eterno de aquellas familias que por tu bondad hoy tienen vivienda propia. Y que te llenaron de orgullo poniéndole a la escuelita de la zona el nombre de tu viejo, el querido Don Pepe", expresó Sanz en sus redes.

Es que fue el radical Ernesto Sanz quien colaboró en los trámites de donación del terreno para que su iniciativa se llevara a cabo hace más de dos décadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanzErnesto/status/2046191228425850990&partner=&hide_thread=false Hasta siempre, querido Beto Brandoni. Te llevas el cariño de la gente y de tus amigos que pudimos disfrutarte. En mi San Rafael, te llevas el agradecimiento eterno de aquellas familias que por tu bondad hoy tienen vivienda propia. Y que te llenaron de orgullo poniéndole a la… — Ernesto Sanz (@SanzErnesto) April 20, 2026

Y tras muchos años de espera y trámites administrativos, desde octubre del 2023 la escuela N° 4-245 lleva el nombre del padre del artista y político, José Domingo Brandoni. En aquel entonces, Luis Brandoni asistió al acto de nombramiento de la escuela junto a su sobrina, hija de su hermano Gerardo que ya había fallecido.

La vicegobernadora de Mendoza, la sanrafaelina Hebe Casado se sumó a la despedida de Luis Brandoni destacando que en su ciudad natal lo recordarán por "tu enorme generosidad" y se declaró "una admiradora de tu talento".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hebesil/status/2046192455087772121?s=20&partner=&hide_thread=false En San Rafael te vamos a recordar por tu enorme generosidad. En lo personal una admiradora de tu talento. #LuisBrandoni pic.twitter.com/0vITy1ZiWn — Hebe Casado (@hebesil) April 20, 2026

Un gesto solidario que benefició a familias de San Rafael

El motivo de la donación del terreno se dio porque el papá del actor fue socio minoritario de la bodega Balbi (hoy bodega Mumm), en San Rafael, y en el año 1949 había comprado unas 90 hectáreas en el distrito Las Paredes.

Tras su partida, los hermanos Brandoni heredaron el terreno que estaba habitado por unas 165 personas que vivían en viviendas precarias en esa zona rural ubicada a unos 7 kilómetros de la Ciudad de San Rafael.

Luis Brandoni y su hermano Gerardo donaron a esa comunidad de la Costa del Toledano parte de la superficie, una franja de 1 kilómetro, con la única condición de que allí se construyera una escuela, una comisaría y un pequeño centro de salud.

zzzznacp2NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 2: El presidente Mauricio Macri es saludado por el ex diputado y laureado actor Luis Brandoni, durante una reunión realizada aquí con residentes argentinos en el exterior. Foto NAzzzz Una imagen de archivo de Luis Brandoni con el expresidente Mauricio Macri. Foto: Agencia NA

Cerca de 50 alumnos que asisten a la escuela secundaria 4-245 "José Domingo Brandoni" y provienen de esas familias del paraje de calle Toledano que en su momento fueron beneficiadas por el fallecido actor.

Querido y respetado por sus pares, tanto de la actuación como de la política, Luis Brandoni dejó un legado que traspasa las pantallas o los escenarios.