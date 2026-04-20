"Si no dejás el país te matamos": el ultimátum de la Triple A que cambió la vida de Luis Brandoni

Luis Brandoni y Marta Bianchi Luis Brandoni y Marta Bianchi.

Según pudo averiguar el Ministerio Público Fiscal, hacia 1974, a raíz de su actividad política y al igual que otros actores, Brandoni fue amenazado por la organización de extrema derecha Triple A. Le habían dicho que iban a matarlo si no dejaba el país. Esto obligó al matrimonio a exiliarse a México en el mes de septiembre de ese año. Regresaron al país el 25 de julio de 1975.

Un año más tarde, en julio de 1976, el matrimonio presentó una obra teatral llamada "Segundo Tiempo" en el Teatro Lasalle, ubicado en Tte. Gral. Perón, ex Cangallo, n° 2.200 de esta Ciudad.

La noche del 9 de julio de 1976, entre las 23 y las 23:30 hs., cuando salían del teatro, Bianchi advirtió que en la puerta estaban apostados dos automóviles y una camioneta, que le llamaron la atención. Inmediatamente le avisó a Brandoni y al grupo de amigos que estaba con ellos, entre quienes estaba María del Carmen Otonello que había ido a buscarlos al teatro para cenar con ellos. El grupo subió con el matrimonio al automóvil y juntos se retiraron del lugar.

Embed - 24 de marzo: el secuestro de Luis Brandoni en la dictadura de 1976 y el llamado que salvó su vida

Condujeron por Perón y cuando llegaron a la calle Pasteur, el auto en el que viajaban fue interceptado por un grupo de personas fuertemente armadas que vestían de civil, entre quienes se encontraba Aníbal Gordon. A los golpes y amenazándolos con armas, obligaron a Bianchi, Otonello y Brandoni a descender del vehículo.

Subieron a las mujeres a un auto y a Brandoni a otro, todos con los ojos vendados. Aníbal Gordon iba en el vehículo en el que llevaban a Brandoni.

Todos fueron llevados al CCD Automotores Orletti. Cuando llegaron al lugar, los bajaron de los vehículos y los llevaron a una oficina de la planta alta, donde había una imagen de Hitler y otra del Comisario Villar. Allí fueron interrogados por Aníbal Gordon. En un momento, se llevaron a Bianchi y a Otonello a otra oficina, y el interrogatorio continuó con Brandoni.

Los mantuvieron cautivos en el lugar alrededor de unas 5 horas. Durante todo ese tiempo los amenazaron, diciéndoles que los iban a matar. Además, a Bianchi le dijeron que la iban a violar.

Al finalizar los interrogatorios, Gordon tuvo una comunicación por radio, luego de la cual les dijo que a partir de ese momento tenían que festejar su cumpleaños el 9 de julio, porque habían vuelto a nacer. Los liberaron y los dejaron a dos cuadras de su casa ubicada en la calle República de la India de esta Ciudad.