La publicación que ha incitado que los mendocinos saquen a relucir su lado solidario para poder encontrar al príncipe encantador de Mendoza cuenta en detalle cómo ocurrió el momento del "flechazo": "Si estuviste ayer en el festejo de la aristides, todo de negro, tez blanca, ojos claros, te chocaste con una chica de frente y se quedaron 5 segundos eternos sonriéndose…".

Amor Aristides viral.png Una chica protagonizó una historia de amor en pleno festejo por la copa del mundo en Mendoza

Si con esas primeras palabras, y con la jugada apuesta de hacerlo viral en las redes sociales, no alcanzaba, la protagonista de esta historia decidió "endulzarle el oído" con un pequeño piropo: "te estoy buscando, porque tenes los ojos más lindos que vi en mi vida. Me ayudan con esta novela? Gracias". El tuit de la joven llegó casi a los mil "me gusta" y cien "retuit".

Por un momento, la chica sorprendió a todos creyendo haberlo encontrado gracias a la respuesta de uno de sus seguidores, pero finalmente no era él y es por eso que pidió una vez más al mendocino que "sigamos buscando a mi ojos de dique potrerillos". ¿Lo encontrará y florecerá el amor?