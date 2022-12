"Rendí un final y salí mal. La respuesta de mi mamá jajaja es la mejor <3" publicó la chica en su post que llegó a recolectar cerca de 25 mil me gusta. En él, se veía una captura de WhatsApp con su mamá, quien varias veces durante la mañana le preguntó ilusionada y hasta ansiosa sobre el resultado del examen.

Examen viral 1.png

Lamentablemente para la usuaria de Twitter, no logró aprobar y no quedó otra que avisarle a su madre que no todo salió como esperaba. Aprovechando esta "manija" que se ha generado por la Selección argentina, la mujer aprovechó para recordar un partido del equipo en el Mundial Qatar 2022, y así motivarla a que siga intentando: "Bueno, tranqui amor. La selección perdió el primer partido y hoy pelean por la final. Un tropezón no es caída".

En los comentarios, cientos de usuarios aprovecharon para contar sus anécdotas con sus mamás, mientras que otros, al igual que todos, no podían dejar de pensar en la Selección argentina: