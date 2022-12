"Ayer una chica me “saca” un chupetín de la oreja y me dice “uh mira lo que tenías” comenzó contando la usuaria de la red del pajarito azul en su posteo que llegó a recolectar cerca de 55 mil me gusta y transformándose en tendencia entre las cuentas de Argentina. La youtuber causó revuelo no por su historia, sino por el desenlace inocente de su parte.

Twitter Truco Viral.png La usuaria de Twitter se hizo viral por su historia

"La miro a luli riéndome y le digo “blda en qué momento alguien me puso eso ahí sjsksk” y me responde: mica, no puedo creer lo lenta q sos, por eso no te chapaste a lali" terminó su relato y los demás usuarios de Twitter estallaron de la risa contra la famosa que ha hecho videos de colaboración en su cuenta de Youtube con María Becerra, entre otros tantos artistas argentinos.

En la caja de comentarios, muchos saltaron contra la chica, primero porque no podían creer que estuvo cerca de chaparse a Lali Espósito, y luego porque muchos creían que se trataba de una historia viral totalmente inventada.