La inesperada técnica de una mendocina para que no le cancelen la cita

La joven de Mendoza, antes de mostrar lo que le hizo al chico para que no le cancelara, puso en contexto a la gente de por qué tomó la decisión de mandar un mensaje tan polémico: "mañana me voy al dique con uno y no me gusta que me cancelen por que soy una obsesiva de mierda con la organización y me ilusiono rápido, asi que le mandé esto en plan *es broma pero si quieres no es broma*".

Cuál fue la técnica de la chica de Mendoza

La chica reveló en Twitter su técnica para que no le cancelen, que la hizo viral entre los usuarios de Mendoza, mostrando una parte del chat con el muchacho, donde le detallaba un ítem que debía pagar en caso de no cumplir.

"Ah, yo no te envié los términos y condiciones para juntarte conmigo. Ítem 8: en el momento de cancelar el plan ya confirmado, se deberá abonar $3.999 por hacer perder el tiempo, dedicación e ilusionar a la persona" mostró en el mensaje de Twitter y las redes estallaron.

Cómo terminó la juntada de la chica viral de Twitter

Tras decenas de preguntas de curiosos para saber qué sucedió luego de ese mensaje, la chica dio la respuesta que todos esperaban escuchar.

La joven citó su primer tweet con una foto donde ella se mostraba en el Dique Potrerillos, cocinando un asadito: "no me canceló y me clave manso asado".