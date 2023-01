Gastaron $50.000 en un restaurante y no dejaron propina: la queja de la moza se volvió viral

►TE PUEDE INTERESAR: Nuevas aulas, revisión de gas y reparaciones de edificios: las tareas a contrarreloj de cara al inicio de clases

Enseguida, el tuit que alcanzó casi 30 mil "me gusta" en apenas unas horas y generó polémica. A través de su usuario, @violetaisdead, la joven redobló su enojo: “Propongo que lo hagan viral así les llega y les da tanta vergüenza y me pasan la propina por MP”, completó la joven, según la nota de TN.

Las respuestas de los usuarios no tardaron en llegar y una a una se fueron sumando al comentario de moza. Mientras unos se pusieron de su lado, respaldando su comentario, otros cuestionaron la actitud de la joven porque consideraron que era algo de lo que no debía quejarse.

“Pero si no es obligatoria la propina. De última pedile que no sea rata a tu jefe, y sino sale juicio laboral con fritas”, escribió un chico.

“¿What? La propina es voluntaria, la dejás si tenés ganas o si el mozo te atendió bien. ¿Cobran 5 lucas por persona y no te pueden pagar un sueldo decente? Siempre la queja mal dirigida”, comentó otro joven.

Hubo muchos que se pusieron del lado de la moza y cuestionaron a los clientes. “Yo siendo moza siempre recomiendo que a las mesas que superen los $15.000 se les ponga en el prepago o se les diga que el servicio no está incluido”, añadió otra usuaria, y hasta el mismo Carlos Malastón opinó: “Es muy grave. Qué basuras. Yo te dejo $8.000-$10.000 por esos $50.000.

También aparecieron los que intentaron ponerle paños fríos al debate: “Voy a pasar a dar mi humilde opinión siendo una persona que no se va del lugar sin dejar propina. La propina se da por respeto y si uno es criado así, no es obligatoria, no hay q enojarse si no pasa. Es solo un buen gesto que si no sucede también está perfecto”.