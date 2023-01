Pero hablar con el arquitecto Carlos Lafi, que tiene la responsabilidad de hacer "malabares" con factores como, el habitual económico de toda obra privada, trabajar en un predio urbano y muy poblado, y evaluar entre hacer todo nuevo o respetar el valor patrimonial de un estadio que, entre otros monstruos, recibió a nada menos que al Rey Pelé en 1964.

obras en el Feliciano Gambarte.jpg Las primeras columnas montadas en el estadio Feliciano Gambarte.

La palabra del presidente del Tomba

Muy feliz el pasado viernes, por el comienzo de la materialización de la obra, Alejandro Chapini estaba radiante en la cancha Bodeguera, recibiendo la primera partida de columnas, que serán la estructura de las tribunas a remodelar en esta primera etapa.

En diálogo con Matías Pascualetti, de Radio Nihuil, el presidente de Godoy Cruz dijo: "Este es un día muy esperado por todos los hinchas tombinos y los socios. Lo que en algún momento era una utopía, se fue convirtiendo en una realidad. Toda la gente que pase por la Costanera, va a ir viendo día a día enormes cambios, porque una vez que se comienza, esto es una forma constructiva que avanza muy rápido, y creo que cada semana van a ir sorprendiéndose, porque va a ir viendo entre 10 y 14 metros de tribuna completada".

Respecto al aforo que tendrá la primera tribuna en intervenir, Chapini señaló: "La Platea Sur va a tener una capacidad de unas 5.800 personas sentadas".

Godoy Cruz Feliciano Gambarte Alejandro Chapini, el presidente del club Godoy Cruz Antonio Tomba, está feliz con el comienzo de la construcción de las tribunas y otras obras para renovar el estadio Bodeguero. Foto: Axel Lloret

Respecto a la continuación de la obra, el también empresario detalló: "La forma de construir de la empresa Prear, es que trabaja con tres columnas, que son las que llegaron ya, pesan unas tres toneladas cada una. A partir de este lunes (23) ya va a ser una tarea constante y de muchas horas diarias".

"Nuestra propuesta es que se pueda ya jugar en el segundo campeonato, que comienza el 20 de agosto. Claro que va a depender de varios factores, de materiales de construcción que tenemos que tenemos que comprar, pero lo que es la obra gruesa, que son las dos tribunas nuevas, no va a pasar de 10 o 12 semanas". Alejandro Chapini. "Nuestra propuesta es que se pueda ya jugar en el segundo campeonato, que comienza el 20 de agosto. Claro que va a depender de varios factores, de materiales de construcción que tenemos que tenemos que comprar, pero lo que es la obra gruesa, que son las dos tribunas nuevas, no va a pasar de 10 o 12 semanas". Alejandro Chapini.

Godoy Cruz Feliciano Gambarte (5).jpeg Master plan del nuevo estadio Feliciano Gambarte, la casa del Expreso. Foto: Axel Lloret

Carlos Lafi, el arquitecto y "malabarista"

Quien está viendo que la difícil tarea de materializar lo planificado en el tablero de dibujo en una obra concreta, el arquitecto Carlos Lafi, demostró mucha cautela, como se tiene en toda empresa a realizarse en un país inestable como el nuestro, y dijo sobre los trabajos.

"Todo el mundo quiere saber algo sobre la obra, hay mucho entusiasmo. Hay una cuestión de confidencialidad que hay que respetar. Pero el proyecto es complejo, y se está haciendo en un tiempo récord. A medida que se están aprobando cosas, y se van resolviendo otras, ya se están llevando cosas -columnas-, por eso, prometer cosas implica generar una ilusión en la gente, que por ahí no se va a poder cumplir", dijo el nacido en General Alvear hace 47 años.

carlos-lafi.jpg El arquitecto Carlos Lafi, de 47 años, además de su conocimiento profesional, le pone sus sentimientos por el Expreso a la remodelación del Gambarte. Gentileza Carlos Lafi

Luego agregó: "Se podría apuntar a las ideas de la dirigencia o las mías, y decir lo que nos gustaría, pero hay limitaciones y una realidad, y uno de los factores conflictivos es que se trata de un emplazamiento urbano y lo esto significa. También hay circunstancias que son entendibles desde lo que maneja la municipalidad, respecto a los conflictos que genera un partido en sí, a pesar la buena predisposición del vecino, que en su mayoría es hincha. Son cuatro horas de incordio, que no son "la muerte", pero que hay que tener en cuenta en el diseño".

"Al tratarse de una obra de gran tamaño, un estadio, y los números son grandes, arrancás de un mínimo de 75 metros, terminás haciendo, por la condición de la disposición en el terreno, relojería suiza, para manejar mil detalles, en especial de seguridad" "Al tratarse de una obra de gran tamaño, un estadio, y los números son grandes, arrancás de un mínimo de 75 metros, terminás haciendo, por la condición de la disposición en el terreno, relojería suiza, para manejar mil detalles, en especial de seguridad"

En un inicio hubo dudas sobre su podía modificar lo ya hecho o hacer todo de nuevo, y esto explicó el joven profesional mendocino, egresado de la Universidad Mendoza: "Cuando se comenzaron a evaluar costos de lo que era sólo usar las placas base para que se trabajara como tribuna, usando la estructura original, esto se arrimaba demasiado al costo de hacerla nueva, además de sumar el costo de la demolición. Por eso se tomó la decisión de sacar las tribunas Este y la Sur, y arrancamos con algo más limpio".

La pregunta clave -plazos de tiempo- también se le hizo al arquitecto, y este explicó: "La idea es que toda la obra de Prear, en sí, esté llegando dentro de fines marzo, y hay muchas cosas que se pueden resolver ahí en el acto. Hay otras que habrá que esperar por si hay algún movimiento de suelo mayor de lo esperado para resolver. A pesar que trabajo con herramientas 3D y estoy alerta a los niveles y eso, sé que puede haber variaciones y debo mantenerme flexible".

Demolición tribunas Feliciano Gambarte Godoy Cruz Antonio Tomba (15).jpeg Tribuna Este, la más importante. Con el nuevo diseño podrá ser evacuada en menos de cinco minutos, y la pendiente permitirá una visión completa del campo de juego en todo momento. Foto: Martín Pravata

Desafío: construir en una zona densamente poblada

Sobre el tema del enclave urbano donde está el Gambate, el arquitecto informó: "Hay cosas que ya estamos resolviendo dentro de lo que es lo urbano, como el tema de la extensión de la calle Mitre (Este) es una sesión de un terreno del club, y al tener que hacer nueva la Popular Este, nos lleva a quedar muy estrangulados, por más que las distancias estarían dando, va a haber una derivación de la calle hacia en (zanjón Maure), y esto al estar desarrollándolo, nos mantiene en diálogo permanente con la municipalidad, tiro ideas, y vamos adecuándonos ellos y nosotros con temas conceptuales, como el tema del estacionamiento".

"Respecto al estacionamiento, todo estadio urbano, hasta los de Europa, plantean tener estacionamiento ahí. Nosotros apostamos a que el hincha use el transporte público. Tenemos acceso a una estación del Metrotranvía, hay áreas de estacionamiento alejadas, que la gente con buen tino usa, y un circuito de colectivos que pasan fuera de los perímetros de seguridad que demanda el estadio" "Respecto al estacionamiento, todo estadio urbano, hasta los de Europa, plantean tener estacionamiento ahí. Nosotros apostamos a que el hincha use el transporte público. Tenemos acceso a una estación del Metrotranvía, hay áreas de estacionamiento alejadas, que la gente con buen tino usa, y un circuito de colectivos que pasan fuera de los perímetros de seguridad que demanda el estadio"

Respecto al tipo de construcción, con premoldeados, Lafi explicó que no es nuevo, pero resultó la mejor solución: "El concepto y la forma de hacerlo no es algo muy innovador, estamos tomando conceptos que ya se han usado, pero lo que sí, fui un poco más molesto para con la gente de Prear, para que hagan ciertas placas ciertas para poder cambiar pendientes y garantizar una mejor visibilidad dentro de los límites que uno tiene".

"Por ello llegamos a que la tribuna Sur tenga dos tipos de placas distintas. Una tendrá una contrahuella un poquito más alta, desde el pasillo central, de línea media, lo que llamamos el acceso público, desde calle calle Mitre, exclusivo para la tribuna Sur. Desde este plano medio, sólo se maneja desde ese plano superior, no tiene contacto con planta baja, sólo en caso de emergencia. Esta tribuna tiene cinco salidas de emergencia", detalló.

"Según las normas, un tiempo de evacuación máximo es de 12 minutos en un estadio. En el caso de la Popular Este, que es más densa, calculo que podrá desalojar en un máximo de cinco minutos y medio" "Según las normas, un tiempo de evacuación máximo es de 12 minutos en un estadio. En el caso de la Popular Este, que es más densa, calculo que podrá desalojar en un máximo de cinco minutos y medio"

Godoy Cruz Feliciano Gambarte (3).jpeg El pasado 6 de enero se realizó en la sede del club la presentación de los planos 3D del proyecto de remodelación del estadio Feliciano Gambarte. Foto: Axel Lloret

No solo se trabaja en las tribunas del Feliciano Gambarte

Respecto a los trabajos que se hacen en el estadio godoycruceño, Lafi señaló: "Estamos trabajando con los vestuarios, que están hechos que están hechos desde el club, que son los que se usaron originalmente, fue una obra que hice tiempo atrás, con una serie de detalles, como colectores solares arriba, y son de la sede social, se adecuaron para que también los jugadores -locales y visitantes- lo puedan usar también, y se amplió para que también haya vestuario de árbitros, separados por género. También estará ahí la tención médica y la parte de doping".

"Se sacó el vestuario que estaba debajo de la tribuna Este, porque es parte del circuito de ingreso a la tribuna popular, tener a los jugadores ingresando por ahí, es una hipótesis de conflicto. Ahora pasaría a estar dentro de lo que sería el predio más íntimo del club, debajo de la plataforma que se armará dentro de la tribuna Sur, pero más adelante. Vamos a hacer un túnel y van a salir los jugadores desde la Sur, frente a lo que es el área de filmación, en la (tribuna) Norte", agregó el arquitecto mendocino.

Demolición estadio Gambarte.jpg El túnel. Se trabaja en la ampliación de los nuevos vestuarios, debajo de la tribuna Sur, con dependencias amplias y adaptadas a las nuevas exigencias reglamentarias.

En busca de la practicidad y seguridad

La arquitectura es una profesión que tiene una estrecha relación entre las ciencias "duras", y el arte. Al consultarlo a Carlos Lafi si estaba conforme con la obra, que llevará su sello, respondió: "A mi como arquitecto, me gustaría siempre darle una vuelta de tuerca más. Y esa vuelta de tuerca tiene que ver con una impronta mía, donde cada criterio tiene que estar fundamentado y no ser un capricho, por eso yo haría hincapié en los accesos, las salidas, cierta posición de colores, porque en sí, en este estadio, el esquema funcional que se está llevando hasta ahora, es el esqueleto fuerte de algo".

Posteriormente completó: "Luego hay cientos de ideas de cómo ir haciendo el resto, sin pensar que es "repostería", no, porque en un estadio todo tiene función".

Sobre el valor nostálgico del Gambarte, como patrimonio del departamento, Lafi analizó: "Tenemos elementos de identidad, hasta las torres de iluminación, que en los conceptos de iluminación del día de mañana no son necesarios, porque hacen una iluminación muy puntual, y lo ideal es llevar el anillo que forman los techos. Pero las torres tienen un carácter histórico. Tienen un cartel, tipo anagrama, de YPF, y queremos ponerlo en valor, restaurarlos, ya que no se ven en otro lado".

godoy-cruz-feliciano-gambarte.jpg Vista de lo que será la nueva tribuna Sur, con el acceso a una plataforma en el medio de la misma.

Entre la profesión y la pasión

Para Carlos Lafi el club Godoy Cruz no es un cliente más de su estudio, hay una historia de pasión y amor detrás. "Estoy contento, porque no lo veo sólo como un estadio, ya que estoy involucrado en el club desde hace tiempo. Entré al club gracias a un ingeniero que vive al lado del club, y fanático, Miguel Drake, de quien soy amigo, y es un apasionado por el club. En mi época de la Universidad de Mendoza, trabajé como dibujante en el estudio de Miguel", confesó el profesional, papá de dos niños.

La historia de trabajos en El Expreso se inició con el proyecto del anexo de Coquimbito. "Cuando estaba por recibirme, aparecieron las primeras ideas de hacer el predio de Coquimbito, en la gestión Manzur- Chapini. Hice la primera diagramación del primer set de canchas y el anteproyecto de los gimnasios. No se sabía si se iba a ejecutar la obra aún, era mas un anhelo".

Luego Carlos sumó: "En ese ínterin yo me casé, me fui a República Dominicana, y el proyecto lo tomaron dos excelentes profesionales como el arquitecto Manuel Oliva y Luis Cazola y lo plasmaron al proyecto, distinto a lo que yo había planteado. Cuando volví de Dominicana, fallece desgraciadamente Oliva, y Luis no pudo seguir, por la tristeza, era muy amigo de Manuel, y Mazur me llamó a mi, ya me conocía, comenzamos con las obras. Luego de la ampliación de Coquimbito, hicimos varias obras en la sede social", finalizó.