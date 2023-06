►TE PUEDE INTERESAR: Se hizo el "picante" con el auto en el Parque de Mendoza y terminó de la peor manera

cartel buenos aires 1.png

En el cartel que estaba colgado en pleno centro de Buenos Aires se podía leer muy claramente lo que intentaba el joven Lucas. Sin mucha vuelta que darle, y sobre todo sin una gota de vergüenza, el hombre se hizo cargo de lo que había hecho y hasta acudió a lo que parece ser la foto de sus tres mascotas.

WhatsApp Image 2023-06-15 at 12.40.01.jpeg

"Sueño con que sigamos juntos Mi amor es mas fuerte, tengo un mundo todavía para darte. Te pido perdón. Volvé pronto mi amor no te volveré a fallar" se leía en el cartel que se robó la mirada de los transeúntes de las calles de Buenos Aires.

Este tipo de situaciones no solo ocurren en Buenos Aires, sino que Mendoza también tiene un prontuario con carteles que se hicieron virales en las redes sociales. No hay manera de no acordarse de la pancarta que decía "Abrimos cuando llegamos, cerramos cuando nos vamos. Y si venís y no estamos, es que no coincidís con nuestros horarios" o el que tenía escrito "La gente flaca es más fácil de secuestrar. Mantenete a salvo. Comé tortitas, alfajores, galletas y todo lo comprás acá".