Sin dudas Mendoza es una de las ciudades más hermosas del país, halagada no sólo por sus propios habitantes, sino también por los miles de turistas que la visitan cada año. Si bien estas opiniones no son novedad, el joven mexicano se hizo viral por comparar a los mendocinos con los porteños: "¡Qué distintos son!", exclamó.

El video viral del mexicano que comparó a las personas de Mendoza con las de Buenos Aires

El turista no dudó en sacar sus propias conclusiones con respecto a los habitantes de Mendoza y Buenos Aires. "Qué distintos son los argentinos de Mendoza a los argentinos de Buenos Aires. Llevo solamente tres días acá, sólo me quedan unos días más y ya me estoy arrepintiendo de no haber alargado mi estadía". Luego, eligió a sus preferidos y generó polémica.

El mexicano, viral en TikTok, afirmó que los porteños son "mamoncitos" y destacó a los mendocinos: “Es muy loco que aquí la gente es super amable, te trata super bien”. Para rematarla, detalló que “la ciudad es súper bonita".

"Perfectamente podría vivir acá. No sé por qué lo planee como para tan pocos días, pero bueno... Espero volver”, se lamentó.

Todo muy lindo, hasta que describió a los porteños: "Estoy acostumbrado a los porteños que son, pues, mamoncitos, muy en su onda", afirmó. Y claro, los internautas no demoraron en dar su opinión.

Algunos de los comentarios del video viral fueron: "La gente del interior es más amable", "Los de Buenos Aires no es que no sean amables, sino que está cada uno en su mundo y no le da importancia al otro", "La gente en las provincias siempre es mucho más amable". Sin embargo, una usuaria no escatimó y derribó la teoría: "Dudo mucho que en Buenos Aires te hayan tratado mal. Soy de Ushuaia y siempre fui bien recibida en BA".

El posteo en el que el turista mexicano comparó a los habitantes mendocinos con los porteños llegó a coleccionar más de 18 mil “Me gusta” y recibió más de 1300 mensajes.