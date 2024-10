Embed

Tini se unió a Chris Martin en un video justo antes de su show en Saturday Night Live, y la emoción estuvo a flor de piel. La cantante argentina brilló junto al líder de Coldplay. "No tengo palabras", expresó Tini en sus redes sociales tras esta increíble experiencia. No es la primera vez que ambos artistas se juntan: ya habían compartido escenario en 2022 en Buenos Aires, donde interpretaron Let Somebody Go y Carne y Hueso. ¡Una colaboración mágica que no te podés perder!