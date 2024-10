El video de una mujer que graba a sus papás tomando por primera vez un taxi que se maneja solo

Embed

En el video, sus padres parecen emocionados y un poco asombrados por la experiencia, y ella también comparte su opinión sobre la comodidad y seguridad que sintió al usar este tipo de transporte. La pregunta que surge de todo esto: ¿Amamos el confort y el futuro o nos da miedo por los trabajos que se pierden? "Viste cuando te dicen '¡el futuro está aquí!' Bueno, esto es el futuro o debería serlo. ¡O sea wow!" cuenta la protagonista. Lo que más le impresionó fue lo suave que resultó el viaje, ideal para esas veces que las mujeres necesitamos un taxi de noche o para salir solas. "Este servicio es mucho más seguro, cuesta lo mismo, y la verdad me encantó. Pensé que me daría susto, pero no, el auto tiene un ride super smooth, ¡una belleza!" comparte entusiasmada. Aunque todo fue una experiencia positiva, lamentablemente se le borró el video que había grabado del momento en que subieron al auto. "Mis viejos fliparon", agrega entre risas.