El influencer, famoso por su desafío de 366 dominadas en el Obelisco, estaba disfrutando de un paseo en la montaña cuando un desprendimiento de una piedra lo hizo caer cuesta abajo. Durante su caída, que duró aproximadamente 10 metros, una de las piedras lo golpeó en la mano, provocándole graves lesiones en sus dedos.

“La piedra que se desprendió se me cayó encima de los dedos y me quedaron como se ve en el video. Estoy muy agradecido de que fue en los dedos y no en la cabeza”, expresó Gero en el video que subió a sus redes.