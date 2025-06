El sorprendente video del extranjero que quedó en shock al ver cómo los argentinos paran el colectivo

Embed

En un video que se hizo viral en segundos, un extranjero cuenta con mucha gracia cómo quedó boquiabierto al ver que los argentinos levantan la mano para frenar el colectivo, algo que él confundió con un saludo. Entre risas, intenta copiar ese gesto típico que acá es clave para que el bondi pare, porque si no lo hacés con ganas, ni te ven. Los comentarios argentinos en el video no tardaron en llegar, compartiendo historias de cuando el bondi les pasó de largo por no levantar la mano bien. Este video muestra ese choque cultural divertido y simple, que para muchos es rutina, pero para el turista, todo un descubrimiento.