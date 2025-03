El gracioso video de una niña que encontró un número en el celular de su mamá y pensó que era Jesús de Nazaret

El mensaje fue emitido en el programa Espejo Público de Antena 3, en España, donde conmovió a los colaboradores y rápidamente se volvió viral en las redes sociales. En el audio, la niña, sorprendida por lo que pensaba que era una conexión directa con Jesucristo, le dijo:

"Hola Jesús, no me puedo creer que mi madre tenga tu número... y eso que has muerto." Con una mezcla de asombro y respeto, continuó: "Bueno, gracias por crear el mundo. Lo sé todo sobre ti, todo, y me encanta la religión."