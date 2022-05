Video viral: una supuesta profesora besó en la boca a un alumno y la escracharon

La escena se habría dado en los pasillos de un colegio privado, aunque este dato no se confirmó. Originalmente el video se publicó en TikTok con la leyenda "los pibes cuando necesitan aprobar". Pero explotó en Twitter y generó debate.

Una de las posturas es que la mujer que da el beso no sería una docente, sino una compañera. Pero muchos son los que hacen notar que la mujer no sólo se ve más grande que el alumno, sino que no tiene el uniforme del colegio.

No faltaron las criticas al hecho (si finalmente se confirma) de que una profesora se involucre, sexual o románticamente, con uno de sus alumnos.

Sin embargo, no trascendió si se trató de un colegio privado, ni si las autoridades están investigando el caso.