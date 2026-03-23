Cornejo le autorizó a Celso Jaque una toma de deuda de $2.400 millones para obras

Alfredo Cornejo Celso Jaque firman convenio Alfredo Cornejo no sólo avaló que Celso Jaque tomara una deuda de $2.400 millones con el Banco Nación, sino que también le dio en enero un adelanto de coparticipación de $300 millones.

Pero a su vez, ese financiamiento ya había sido aprobado por el directorio del Banco Nación y aceptado por el Ejecutivo municipal mediante un decreto previo (N° 152/2026), y también fue ratificado por el Concejo Deliberante de Malargüe a través de las Ordenanzas N° 2.366/2026 y N° 2.319/2025.

En toda la documentación figura que el intendente Jaque tomará el crédito para destinarlo a obras de infraestructura.

Cornejo ya le dio un adelanto de coparticipación a Jaque este año

En enero de este año, el gobernador también le aprobó a Jaque un adelanto de coparticipación de $300 millones.

Cuando se oficializó ese adelanto, se dejó constancia también que ese monto debía ser devuelto dentro del ejercicio fiscal 2026 mediante la retención automática de las participaciones municipales.

Para devolver ese monto, el Gobierno debió aplicar distintos descuentos en la segunda quincena de enero, febrero y marzo de 2026.

Por la caída de los ingresos, los intendentes acudieron a Hacienda

Además de asistir a Malargüe con $300 millones de adelantos de coparticipación, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad también debió otorgar ese tipo de adelantos a Alvear y Las Heras.

La comuna alvearense, que comanda Alejandro Molero, solicitó un adelanto de $400 millones. Es que el equipo de Molero había hecho una proyección de ingresos que finalmente no se concretó, lo que generó un desfasaje al momento de afrontar compromisos de pago vinculados a obras.

En marzo, también solicitó un adelanto el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti. En ese caso el adelanto fue de $1.500 millones que Lo Presti también destinó al pago de avance de obras de asfalto de su comuna.