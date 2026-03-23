En un contexto de caída de la recaudación impositiva y merma de la coparticipación, el Gobierno provincial viene asistiendo a varias comunas con adelantos de la cuota de esa misma coparticipación. Ahora Alfredo Cornejo también le aprobó al intendente de Malargüe, Celso Jaque, la posibilidad de tomar deuda.
Cornejo le autorizó a Celso Jaque una toma de deuda de $2.400 millones para obras
El gobernador le autorizó al intendente de Malargüe la posibilidad de tomar ese crédito con el Banco Nación. Jaque puso de garantía la coparticipación
Se trata de un crédito de $2.400 millones que le otorgó el Banco Nación y que Jaque destinaría a obras de infraestructura. De garantía el intendente puso justamente lo que le resta cobrar de coparticipación.
La autorización llegó con el decreto N° 536 que lleva la firma de Cornejo y que se publicó en el Boletín Oficial.
Pero a su vez, ese financiamiento ya había sido aprobado por el directorio del Banco Nación y aceptado por el Ejecutivo municipal mediante un decreto previo (N° 152/2026), y también fue ratificado por el Concejo Deliberante de Malargüe a través de las Ordenanzas N° 2.366/2026 y N° 2.319/2025.
En toda la documentación figura que el intendente Jaque tomará el crédito para destinarlo a obras de infraestructura.
Cornejo ya le dio un adelanto de coparticipación a Jaque este año
En enero de este año, el gobernador también le aprobó a Jaque un adelanto de coparticipación de $300 millones.
Cuando se oficializó ese adelanto, se dejó constancia también que ese monto debía ser devuelto dentro del ejercicio fiscal 2026 mediante la retención automática de las participaciones municipales.
Para devolver ese monto, el Gobierno debió aplicar distintos descuentos en la segunda quincena de enero, febrero y marzo de 2026.
Por la caída de los ingresos, los intendentes acudieron a Hacienda
Además de asistir a Malargüe con $300 millones de adelantos de coparticipación, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad también debió otorgar ese tipo de adelantos a Alvear y Las Heras.
La comuna alvearense, que comanda Alejandro Molero, solicitó un adelanto de $400 millones. Es que el equipo de Molero había hecho una proyección de ingresos que finalmente no se concretó, lo que generó un desfasaje al momento de afrontar compromisos de pago vinculados a obras.
En marzo, también solicitó un adelanto el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti. En ese caso el adelanto fue de $1.500 millones que Lo Presti también destinó al pago de avance de obras de asfalto de su comuna.