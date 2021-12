¿Los engancharon de trampa? la graciosa nota con dos jóvenes en un bar

Ellos se encontraban festejando el tercer mes de embarazo de la joven y se lo hicieron saber a la periodista. La comunicadora los felicitó y por lógica, supuso que el joven era el padre del bebé en camino. Pero no, era el primo del novio.

https://twitter.com/TVClipArgentina/status/1473039165742673920 Tremendo momento en #Cronica: lo engancharon de trampa con la novia del primo!#Verano2022 pic.twitter.com/SBl6KhNPqm — TV Clip (@TVClipArgentina) December 20, 2021

El corte del momento fue compartido por un usuario de Twitter y se volvió viral.

"Yo no soy el papá, es la novia de mi primo y no fui a jugar a la pelota con él porque le dije que me sentía mal. Así que si pueden no enfocarle la cara, mejor", contó el joven a la periodista.

Tras eso, la cronista continúo la nota en el bar y desde el estudio realizaban algunos comentarios sobre lo que acababan de escuchar, dando por sentado que se trató de una broma que jugaron los jóvenes a la periodista.