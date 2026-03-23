Este martes 24 de marzo serán los actos centrales que recuerdan la última dictadura cívico-militar. Habrá movilizaciones en las principales plazas del país. En un contexto de fuerte disputa política y cuestionamientos oficiales a las políticas de derechos humanos, la CGT, las dos CTA, agrupaciones políticas y los organismos históricos de Derechos Humanos han decidido confluir en una marcha hacia la Plaza de Mayo bajo consignas como "50 años no son cuento" y "Que digan dónde están".
Las actividades por el 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y Justicia en Mendoza
En Mendoza este lunes habrá una vigilia en el Espacio de la Memoria (Ex D2) y mañana martes 24 de Marzo la marcha arrancará a las 18 en Garibaldi y San Martín
En Mendoza, la agenda de conmemoración cobra una relevancia particular con actividades que se extienden por toda la provincia, centralizadas en la capital y los Espacios para la Memoria. La marcha del martes, a las 18, será bajo la consigna "50 años: hacer memoria, organizar la rabia".
La agenda en Mendoza: Vigilia, Marcha y Cultura
La provincia ha organizado una serie de eventos para recordar a las víctimas y reafirmar el compromiso democrático. Los puntos centrales de la convocatoria son:
- Vigilia en el ex D2: Este lunes 23, a partir de las 19, se realiza una vigilia en el Espacio para la Memoria ex-D2 (Belgrano y Virgen de la Carrodilla). Habrá intervenciones artísticas, música en vivo y una colecta solidaria de mantas y alimentos.
- Marcha Central: El martes 24, la concentración principal será a las 18 en el Kilómetro 0 (San Martín y Garibaldi). Desde allí, las columnas de organismos de DD.HH., sindicatos y organizaciones sociales marcharán hacia la explanada de la Casa de Gobierno para la lectura de un documento conjunto.
- Actividades departamentales: Municipios como Godoy Cruz, Maipú y San Rafael también han previsto actos oficiales, señalizaciones de "Baldosas por la Memoria" e intervenciones culturales bajo el lema "Florecerán pañuelos".
El escenario nacional: "unidad frente al negacionismo"
A nivel federal, la novedad principal es la participación orgánica de la CGT. La central obrera llamó a "reventar las plazas" para ligar las luchas históricas de los trabajadores con la defensa de la democracia.
En la Ciudad de Buenos Aires, se espera que las columnas de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo coincidan con los sectores de izquierda del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ), un gesto de unidad que no se veía con tal claridad en años anteriores. La campaña nacional "Que digan dónde están" invita a los asistentes a llevar fotos de los 30.000 desaparecidos colgadas en el pecho, reforzando la exigencia de romper los pactos de silencio a 50 años de la tragedia.
"A medio siglo del golpe, la memoria no es un patrimonio garantizado, es un campo de batalla que hoy se defiende en la calle", expresaron referentes de los organismos en la convocatoria.