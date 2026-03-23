Las actividades por el 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y Justicia en Mendoza

Vigilia en el ex D2: Este lunes 23, a partir de las 19 , se realiza una vigilia en el Espacio para la Memoria ex-D2 (Belgrano y Virgen de la Carrodilla). Habrá intervenciones artísticas, música en vivo y una colecta solidaria de mantas y alimentos.

Este lunes 23, a partir de las , se realiza una vigilia en el (Belgrano y Virgen de la Carrodilla). Habrá intervenciones artísticas, música en vivo y una colecta solidaria de mantas y alimentos. Marcha Central: El martes 24, la concentración principal será a las 18 en el Kilómetro 0 (San Martín y Garibaldi) . Desde allí, las columnas de organismos de DD.HH., sindicatos y organizaciones sociales marcharán hacia la explanada de la Casa de Gobierno para la lectura de un documento conjunto.

El martes 24, la concentración principal será a las en el . Desde allí, las columnas de organismos de DD.HH., sindicatos y organizaciones sociales marcharán hacia la explanada de la Casa de Gobierno para la lectura de un documento conjunto. Actividades departamentales: Municipios como Godoy Cruz, Maipú y San Rafael también han previsto actos oficiales, señalizaciones de "Baldosas por la Memoria" e intervenciones culturales bajo el lema "Florecerán pañuelos".

El escenario nacional: "unidad frente al negacionismo"

A nivel federal, la novedad principal es la participación orgánica de la CGT. La central obrera llamó a "reventar las plazas" para ligar las luchas históricas de los trabajadores con la defensa de la democracia.

Masiva marcha del 24M en Plaza de Mayo, repudió el Golpe de Estado de 1976. Foto Captura.jpg

En la Ciudad de Buenos Aires, se espera que las columnas de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo coincidan con los sectores de izquierda del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ), un gesto de unidad que no se veía con tal claridad en años anteriores. La campaña nacional "Que digan dónde están" invita a los asistentes a llevar fotos de los 30.000 desaparecidos colgadas en el pecho, reforzando la exigencia de romper los pactos de silencio a 50 años de la tragedia.

"A medio siglo del golpe, la memoria no es un patrimonio garantizado, es un campo de batalla que hoy se defiende en la calle", expresaron referentes de los organismos en la convocatoria.