El video más conmovedor de la niña desaparecida en Córdoba: fue hallada y la emoción fue total

“La hipótesis es que la niña pudo haber sido 'devuelta' o plantada en ese sector poco antes de ser encontrada”, confiaron fuentes judiciales.

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Un detenido en el entorno familiar

La novedad que sacudió la mañana fue la detención de un hombre perteneciente al entorno familiar de la niña desaparecida. Si bien no se ha revelado su identidad para no entorpecer la causa, la fiscalía ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de todo el grupo cercano para determinar si hubo un trasfondo de conflicto familiar o una negligencia grave.

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El fin de la Alerta Sofía

Con la aparición de Esmeralda, el Ministerio de Seguridad de la Nación dio por finalizada la Alerta Sofía. Durante las horas de búsqueda, la madre de la niña, Tania, había manifestado su sospecha sobre un circo que se encontraba en la zona, aunque esa línea de investigación perdió fuerza tras el hallazgo y la detención del allegado.

Por ahora, la pequeña permanece bajo observación médica en un centro asistencial de la zona serrana para descartar cualquier cuadro de deshidratación o hipotermia, mientras la provincia de Córdoba respira aliviada tras una búsqueda que pudo terminar en tragedia.