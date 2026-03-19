El milagro que esperaba todo Cosquín, Córdoba, finalmente ocurrió. Tras casi 24 horas de angustia y la activación de la Alerta Sofía, Esmeralda Pereyra López, la niña desaparecida de 2 años que estaba ausente desde el miércoles por la tarde, fue hallada con vida este jueves por la mañana.
El video más conmovedor de la niña desaparecida en Córdoba: fue hallada y la emoción fue total
Luego de una intensa búsqueda, apareció con vida y sana la niña que estaba desaparecida desde el miércoles en Córdoba
Niña desaparecida y el video del hallazgo
Las imágenes del operativo captaron el instante de mayor tensión y alivio: los equipos de rescate trasladando a la menor hacia la ambulancia. Según los primeros reportes médicos, Esmeralda, la niña que estaba desaparecida, se encuentra lúcida y en buen estado general.
Las dudas de la Justicia por la niña desaparecida: ¿fue “devuelta”?
Aunque la noticia trajo paz a la familia, la investigación de la Fiscalía de Córdoba dio un giro inmediato. Los investigadores sospechan que la niña no estuvo en ese lugar todo el tiempo, ya que el predio donde apareció ya había sido revisado por drones y perros rastreadores horas antes.
“La hipótesis es que la niña pudo haber sido 'devuelta' o plantada en ese sector poco antes de ser encontrada”, confiaron fuentes judiciales.
Un detenido en el entorno familiar
La novedad que sacudió la mañana fue la detención de un hombre perteneciente al entorno familiar de la niña desaparecida. Si bien no se ha revelado su identidad para no entorpecer la causa, la fiscalía ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de todo el grupo cercano para determinar si hubo un trasfondo de conflicto familiar o una negligencia grave.
El fin de la Alerta Sofía
Con la aparición de Esmeralda, el Ministerio de Seguridad de la Nación dio por finalizada la Alerta Sofía. Durante las horas de búsqueda, la madre de la niña, Tania, había manifestado su sospecha sobre un circo que se encontraba en la zona, aunque esa línea de investigación perdió fuerza tras el hallazgo y la detención del allegado.
Por ahora, la pequeña permanece bajo observación médica en un centro asistencial de la zona serrana para descartar cualquier cuadro de deshidratación o hipotermia, mientras la provincia de Córdoba respira aliviada tras una búsqueda que pudo terminar en tragedia.