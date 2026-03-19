Niña desaparecida en Córdoba: la encontraron en buen estado y hay una persona detenida

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauroszeta/status/2034640766597787924&partner=&hide_thread=false ASÍ ENCONTRARON A ESMERALDA: UNA LLAMADA DESDE LA FALDA ALERTÓ DEL HALLAZGO

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Niña desaparecida en Córdoba: el operativo de búsqueda

La niña desaparecida se encontraba ausente desde el miércoles, momento en que la policía activó de inmediato el protocolo de búsqueda de personas bajo la supervisión de la Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno, a cargo de la Dra. Juliana Companys.

Durante los días de ausencia, tanto la Policía de Córdoba como organizaciones sociales y medios de comunicación, difundieron su imagen para dar con su paradero. La principal preocupación de los investigadores radicaba en el tiempo transcurrido sin contacto con su entorno cercano.

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El hallazgo de la niña desaparecida

Según fuentes policiales, el procedimiento que dio con Esmeralda Pereyra López se realizó de manera efectiva y, tras ser identificada, fue puesta bajo resguardo. Los puntos clave del desenlace son:

Estado de salud: se confirmó que la niña no presentaba lesiones físicas visibles.

Intervención judicial: tras su aparición, será trasladada para completar los peritajes de rigor (médicos y psicológicos)

Investigación en curso: si bien la niña ya está a salvo, la Justicia continúa trabajando para determinar las circunstancias exactas de su desaparición y si hubo intervención de terceros.

"Agradecemos la colaboración de la población y la difusión masiva que permitió acelerar los procesos de búsqueda", indicaron fuentes vinculadas al operativo.