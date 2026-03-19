Luego de una búsqueda que mantuvo en vilo por 24 horas a la comunidad de Cosquín, Córdoba, finalmente hubo noticias positivas: Esmeralda Pereyra López fue localizada en buen estado de salud. La noticia fue confirmada por la Fiscalía, quien sostuvo que la niña desaparecida fue encontrada cerca de un descampado.
Niña desaparecida en Córdoba: la encontraron en buen estado y hay una persona detenida
La fiscalía confirmó este jueves por la mañana que Esmeralda Pereyra López, la chica desaparecida en Córdoba, apareció sana y salva
Conforme a la información aportada, la niña desaparecida fue encontrada en un descampado cerca de su vivienda y el circo en cuestión.
“Está en buen estado”, confirmaron fuentes policiales. La familia ya logró encontrarse con la menor y es atendida por las autoridades.
Niña desaparecida en Córdoba: el operativo de búsqueda
La niña desaparecida se encontraba ausente desde el miércoles, momento en que la policía activó de inmediato el protocolo de búsqueda de personas bajo la supervisión de la Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno, a cargo de la Dra. Juliana Companys.
Durante los días de ausencia, tanto la Policía de Córdoba como organizaciones sociales y medios de comunicación, difundieron su imagen para dar con su paradero. La principal preocupación de los investigadores radicaba en el tiempo transcurrido sin contacto con su entorno cercano.
El hallazgo de la niña desaparecida
Según fuentes policiales, el procedimiento que dio con Esmeralda Pereyra López se realizó de manera efectiva y, tras ser identificada, fue puesta bajo resguardo. Los puntos clave del desenlace son:
- Estado de salud: se confirmó que la niña no presentaba lesiones físicas visibles.
- Intervención judicial: tras su aparición, será trasladada para completar los peritajes de rigor (médicos y psicológicos)
- Investigación en curso: si bien la niña ya está a salvo, la Justicia continúa trabajando para determinar las circunstancias exactas de su desaparición y si hubo intervención de terceros.
"Agradecemos la colaboración de la población y la difusión masiva que permitió acelerar los procesos de búsqueda", indicaron fuentes vinculadas al operativo.