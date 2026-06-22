Tradición: San Martín y Junín compartieron acto por el Día de la Bandera

“Somos dos departamentos unidos por causas comunes. Una de ellas, es la de rendir homenaje a Manuel Belgrano, una persona polifacética que se desempeñó en diversos papeles pero siempre con mucha pasión y convicción”, señaló Rufeil y destacó: “Belgrano pudo tener una vida de confort, era hijo de un mercader que hizo mucho dinero, pero terminó pobre, aunque nunca abandonó sus ideales de libertad y de luchar por una patria mejor”.

El acto estuvo encabezado por los intendentes de San Martín, Raúl Rufeil y de Junín, Mario Abed.

El intendente de Junín, Mario Abed destacó que “con San Martín somos uno, esa es la verdad, trabajamos muchos temas en conjunto. Estoy muy feliz por este acto en conjunto. La calle Espejo no nos divide, nos une, siempre lo decimos y la gente sabe que es así”.

Luego del acto y de la promesa de lealtad a la Bandera, hubo un desfile cívico, escolar y policial, también tradicional entre ambos departamentos, que recorrió la calle 25 de mayo hasta la plaza Italia, donde hubo una veintena de puestos artesanales.