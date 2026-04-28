Thiago, el niño mendocino que volvió a escuchar gracias a la solidaridad de una mamá

Thiago y su familia Thiago y su familia este verano de vacaciones. La mamá es Daiana Lizárraga, una de las denunciantes del Caso Próvolo en Mendoza. Redes sociales

Una coincidencia que dio paso a una donación

El problema de Thiago comenzó a solucionarse cuando Alejandra, madre de un niño que también tiene un implante coclear bilateral, vio la noticia sobre la búsqueda de la pieza perdida.

Según contó, el año pasado a su hijo se le había dañado parte del dispositivo, pero había conservado la bobina y el cable, justamente los elementos que necesitaba el niño.

Antes de avanzar, decidió comunicarse con la familia. El objetivo era verificar si las piezas eran compatibles para no generar falsas expectativas en el entorno de Thiago. No todos las piezas de implantes cocleares funcionan de la misma manera, por lo que realizaron una videollamada en la que compararon ambos dispositivos. Una vez que pudieron chequear que correspondían al mismo modelo, coordinaron un encuentro para concretar la entrega.

Alejandra explicó que se sintió identificada con la situación desde el primer momento. Conoce de cerca la importancia de estos dispositivos en la vida cotidiana y el impacto que tiene cualquier inconveniente. El encuentro fue emotivo, los familiares del niño abrazó a Alejandra por su predisposición y solidaridad.

La familia del niño destacó el rol de los medios

implante coclear perdido Gracias a esta campaña de difusión que la familia de Thiago inició en las redes sociales y luego pasó a los medios, la mujer que le donó la bobina del implante coclear se enteró de lo sucedido y decidió ayudar. Redes sociales

Desde la familia del niño resaltaron tanto el gesto solidario de la donación como la repercusión que tuvo el caso. Según explicaron, la respuesta de la sociedad fue inmediata a partir de la difusión en los medios, lo que permitió que la historia llegara a personas que podían colaborar.

El abuelo del niño que perdió parte de su implante coclear el lunes 21 de abril en las inmediaciones de la Plaza Italia, señaló que de no haber aparecido esta ayuda, el proceso para conseguir el repuesto podía extenderse durante meses porque los trámites en los organismos que se encargan de este tipo de servicios de salud son muy lentos. En ese contexto, la donación acortó esos tiempos y permitió que el final feliz llegara antes de lo pensado.

Después de recibir la bobina faltante, Thiago fue evaluado por profesionales quienes chequearon el funcionamiento. Los resultados fueron muy buenos y el niño pudo retomar el uso del implante.

Volvió a su rutina, incluido el hecho de poder ir a la escuela y escuchar las consignas junto a sus compañeritos.

Para la familia de Thiago, la experiencia demostró que los medios también pueden ser un puente de vinculación y solidaridad entre las personas.