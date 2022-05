Sebastián Báez y una historia de superación, con Juan Martín del Potro como "padrino"

►TE PUEDE INTERESAR: Sebastián Báez recibió un notición y apretó el puño como nunca

El oriundo de Billinghurst, partido de General San Martín, Buenos Aires, actualmente es el segundo mejor tenista argentino de la actualidad.

sebastian-baez.jpg La carrera de Sebastián Báez ha ido creciendo a pasos agigantados y nadie se imagina hasta dónde pueda llegar.

Sebastián Báez trepó esta semana al puesto 37º del ranking mundial de la ATP y escolta a su compatriota Diego Schwartzman, abanderado argentino, en el 15º lugar.

►TE PUEDE INTERESAR: Sebastián Báez asombró a todos en el Masters de Roma

Sebastián Báez no tiene techo

El pasado 1 de mayo, Sebastián Báez se coronó campeón del ATP de Estoril, siendo el torneo portugués, su primera conquista en el circuito profesional mayor.

►TE PUEDE INTERESAR: Antonela Roccuzzo deslumbra con sus looks, pero también es denigrada

Antes, en su incursión en torneos Challenger (circuito antes de llegar al profesional), mostró credenciales al ganar seis títulos, todos en el 2021:

Concepción (Chile)

Santiago 1 (Chile)

Zagreb (Croacia)

Santiago 3 (Chile)

Buenos Aires (Argentina)

Campinas (Brasil)

Sebastián Báez: humilde desde chico

Sebastián Báez, la joya del tenis argentino, nació el 28 de diciembre de 2000 y sus primeros raquetazos fueron a los 2 años de edad.

En la actualidad es entrenado por Sebastián Gutiérrez, pero en sus inicios fue coacheado por José Luis Clerc.

►TE PUEDE INTERESAR: Antonela Roccuzzo dejó una estela de fuego desfilando en París, en plena primavera

Sebastián Báez, que en marzo del 2018 llegó a ser número uno del mundo junior, es diestro y utiliza el revés a dos manos.

Parte de una familia humilde y trabajadora, Sebastián Báez contó varias cosas sobre sus inicios.

“Mi papá (José Luis) es veterano de Malvinas y trabajaba como portero cuando yo nací, mientras que mi mamá (Adela) era ama de casa. Gente común, de mucho trabajo”, reveló el tenista, en una entrevista tras ganar el ATP de Estoril.

“Cuando fui creciendo me di cuenta y tuve conciencia de lo que fue y en dónde estuvo. La realidad es que alguna que otra vez contó algunas historias, pero es algo que no lo tocamos mucho, porque pasó hace tanto tiempo, que no hace falta volver a tocarlo”, detalló Seba.

En su casa, Sebastián Báez jugaba con una raqueta que era de su padre y se paseaba con ella para todos lados. “Entonces, mi mamá un día se cansó de ver cómo la arrastraba y me compró una pelotita. Ese fue el comienzo de mi historia con el tenis”, recordó el tenista bonaerense.

El tenis no fue el único deporte que práctico, ya que jugó al fútbol, básquet, natación. Pero su historia parecía estar escrita: “El tenis siempre fue mi elección”.

sebastian-baez3.jpg Sebastián Báez brinda un testimonio, luego de coronarse campeón del un torneo, con 14 años de edad.

Su valoración por las cosas

Incursionar en el mundo del tenis no es para nada fácil. Si no hay un buen sustento económico, las posibilidades son mucho más complicadas.

Costear la carrera de Sebastián Báez en sus comienzos fue un duro escollo para sus padres.

El jugador afrontó torneos hospedándose en camping y no en hoteles, como frecuentemente hacen los jugadores. “Creo que eso me hizo aprender, me dio experiencia y una valoración de las cosas por lo que hoy, a mi edad y viviendo otro estilo de vida, me hacen sentir que he sido una persona afortunada”, reflexionó.

sebastian-baez2.jpg Sebastián Báez muestra un perfil bajo y un trabajo medido, que está dando magníficos resultados.

Sebastián Báez y su vínculo con Juan Martín Del Potro

Sebastián Báez y Juan Martín Del Potro se han mostrado juntos más de una vez.

En la larga etapa de recuperación de Delpo por sus lesiones, en las redes sociales, Sebastián Báez se lo ha visto peloteando junto a la Torre de Tandil.

Ambos mantienen una linda relación. Sebastián Báez sostiene que Del Potro es uno de los jugadores que más consejos le brinda. Además, Delpo es una gran inspiración para su carrera tenística.

Sebastián Báez posteó en su cuenta de Instagram el hermoso momento vivido, al consagrarse campeón del ATP de Estoril 2022.

Rápidamente, Juan Martín Del Potro lo arropó y le dejó un hermoso comentario: "¡Felicitaciones pollito! ¡Que vengan muchos más!".

sebastian-baez-juan-martin-del-potro.jpg Sebastián Báez celebró en las redes sociales cuando ganó Estoril este 2022 y Juan Martín Del Potro le regaló una mención especial.

Seba Báez reveló que “Juan Martín es una persona muy cercana a mi entrenador. Estamos en constante comunicación”.