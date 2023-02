Todos los artículos subastados lograron la venta de gran parte de su mobiliario, incluidas cafeteras, sillas y una estatua con la forma del logo de la red social que estuvo presente dentro de una de las salas de la sede de la compañía casi desde su creación.

El evento contó con un total de 631 lotes entre los que se encontraban, además de la estatua, otros artículos pertenecientes a la compañía que preside Elon Musk desde octubre del año pasado.

La estatua con forma de pájaro, logo de la red social, era uno de los artículos de mayor valor, cuya oferta fue de 16.000 dólares. También se subastó una pantalla de pájaros de Twitter con luces de neón a 17.500 dólares, y una escultura con el símbolo de “@” en 6.250 dólares según la última oferta enviada al sistema de la casa de subastas.

Elon musk.jpeg Elon Musk desde las oficinas de Twitter, empresa que preside desde octubre del año pasado

Entre los artículos también había computadoras con precios muy por debajo del resto, proyectores que eran usados para presentaciones en las oficinas de la red; dispositivos de trabajo, y hasta una cabina de teléfono a prueba de sonidos.

Un total de 600 productos fueron brindados al público para su adquisición en la subasta.

Twitter ya no contará con la herramienta que permitía tener dos autores en una publicación.

Aquellos usuarios de twitter que hacían uso de los Co Tweets, no podrán publicarlos más ya que twitter no contará con la herramienta que permitía tener dos autores en una publicación.

Estas publicaciones colaborativas denominadas CoTweets permitía a los usuarios de la red realizar una publicación al mismo tiempo en forma simultánea y así lograr tener un mejor alcance en la red social.

Aún no hay detalles de si, en algún momento, se volverán a utilizar, sí se sabe que las publicaciones existentes serán visibles durante otro mes antes de que vuelvan a ser retweets.