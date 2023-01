►TE PUEDE INTERESAR: Twitter elimina su límite de 280 caracteres

Al parecer Elon Musk, Ceo de Twiter ha tomado esta decisión sorpresiva para algunos ya que esta medida apunta a poner en evidencia a los perfiles fake que se registran en la red del pajarito.

Por el momento este cambio se ha generado para los nombres de los usuarios y para la versión web de Twitter, tanto en escritorio como en móviles, pero no así en la aplicación para celulares.

Cambio de fuente en Twitter.jpg Las cuentas fake es uno de los temas que más preocupan a Elon Musk

Según Molly White, creadora de la página Web3 is Going Just Great, indicó que la modificación se da en el cero, ahora presenta una línea cruzada para distinguirse de la letra “O”. Esto también se refleja en otras letras.

White en su cuenta de Twitter explicó: “No estoy seguro de que un cambio de fuente, que aún requiere que las personas estudien de cerca el identificador de Twitter, marque una gran diferencia, pero bueno, probablemente no empeore nada”

Los usuarios de twitter podrán ganar dinero con la plataforma

Twitter sigue implementando novedades y creará una moneda que le permitirá a los usuarios realizar donaciones y comprar regalos.

Es decir que los usuarios podrán pagar por contenido de "calidad" a perfiles de creadores, ya que la única forma de recaudar que tenía era a partir de la versión paga de Twitter Blue y de la versión Blue para empresas.

Si bien hasta el momento se desconoce cuándo esta función que se denominaría “Coins”, estará en desarrollo, está claro que con estas monedas se podrán usar para comprar regalos para otros usuarios dentro de la aplicación.

