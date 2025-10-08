tiempo en mendoza Este día de la semana se esperan fuertes lluvias en la provincia de Mendoza.

El incremento térmico se hará más evidente hacia el comienzo de la segunda semana, cuando las máximas alcancen los 30 grados, marcando un contraste significativo con las temperaturas invernales que predominaron durante los últimos meses.

Precipitaciones en primavera

Según el informe compartido por el SMN, el trimestre octubre-noviembre-diciembre 2025 presenta un panorama variado en cuanto a las precipitaciones esperadas en las diferentes regiones de Argentina. Según el pronóstico de consenso del Servicio Meteorológico Nacional, se prevén precipitaciones normales o inferiores a la normal sobre la región del Litoral y el noroeste de Patagonia, lo que podría impactar en las actividades agrícolas de estas zonas.

lluvia Se esperan fuertes lluvias a lo largo de la primavera.

Para el este y sur de Patagonia, Cuyo, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, oeste de Santa Fe, Santiago del Estero, gran parte de Chaco y Formosa y este de Salta, el pronóstico indica lluvias dentro de los valores normales para la época.

La región del NOA será la más beneficiada, con precipitaciones superiores a la normal previstas para el trimestre.