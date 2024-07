Visitó Buenos Aires y criticó a las parrillas de lujo porteñas

Durante su estada en los distintos sitios, hizo una valoración sobre restaurantes porteños y de Buenos Aires.

Embed - Arturo Lemmen on Instagram: "¿Qué comer en Buenos Aires, Argentina? No sabía si subir lo bueno y lo malo o enfocarme solo en lo que si me gustó, pero si a alguien le sirve esta lista en su próximo viaje, ya sirvió de algo este video. Recordatorio que todo es opinión personal y todos tenemos gustos diferentes. Si buscas más detalles de los restaurantes, en mi cuenta tengo reviews completos de todos mis favoritos, pero aquí el resumen. Este video es como si un amigo me preguntara (que ya me preguntaran varios) que le recomiendo en Argentina, le relataría este video tal cual. #comida #argentina #travel #palermo #foodreviews #comida #carne #steak #buenosaires #mendoza #restaurante #streetfood #finedining" View this post on Instagram A post shared by Arturo Lemmen (@soyelarturito)

“Mi primera parada fue Chori y qué perra decepción, acá si que me sentí como un vil turista que le vieron la cara , para un buen chori mejor en la calle o en el Mercado de San Telmo”.

, para un buen chori mejor en “El preferido de Palermo, para muchos el mejor lugar para comer milanesas pero para mí las joyitas del lugar son las papas y el panqueque de dulce de leche con helado de Sambayón”.

►TE PUEDE INTERESAR: El Día del Santo Patrono Santiago terminó con la tradicional procesión y una misa en la Peatonal

“Hierro Palermo es mi decepción más grande de Argentina con 4.7 estrellas en Google, muy bonito lugar, pero carísimo y es la peor carne que me comí en Argentina”.

con 4.7 estrellas en Google, muy bonito lugar, pero en Argentina”. “La Mezzetta, si vas a Argentina y no pruebas una fugazzetta rellena no fuiste a Argentina: no sé si cuenta como pizza pero es una perra locura”.

Embed - Arturo Lemmen on Instagram: "Don Julio, Buenos Aires, Argentina! Nombrado el mejor restaurante de carnes en el 2023, y uno de 3 restaurantes en Buenos Aires con estrella Michelin. Aquí vino Leo Messi a cenar cuando vino a Argentina a levantar la copa y tremendo cagadero que se armó. Este restaurante era mi razón principal de mi viaje a Buenos Aires, y no decepcionó la experiencia con todo y que las expectativas eran altísimas. No solo por la carne, en general está en mis Top 3 experiencias de mi vida. Si es caro para Argentina, puedes comer excelente en cualquier parrilla callejera, pero si tienes oportunidad de vivir esta experiencia, 100% lo vale en mi opinión. Los locales no visitan mucho este lugar ya que es muy caro y hay tantos bodegones, pero siento que mínimo se tiene que ir una vez para que no te la cuente. Me encontré con varios que dicen que les caga y que hay mejores, pero luego les preguntaba si ya habían ido y me decían que no, entonces no tenían mucha validez esos comentarios, como todo lugar exitoso, trae muchas envidias y haters detrás. #argentina #leomessi #comida #donjulio #parrila #comidaargentina #asado #messi #foodreviews #food #comida" View this post on Instagram A post shared by Arturo Lemmen (@soyelarturito)

“Fogón Asado, acaban de entrar a la lista de los mejores steak houses del mundo: es como ir a ver una otra de teatro, mientras comes diferentes cortes, altamente recomendado muy grata experiencia”

del mundo: es como ir a ver una otra de teatro, mientras muy grata experiencia” “La Cabrera, muy popular entre mexicanos, nos tocó el menú happy hour con 40 por ciento de descuento, pero no regresaría ni gratis. Sentí como si estuviera comiendo en un italianis pero con carne muy decepcionante.

de descuento, pero no regresaría ni gratis. Sentí como si estuviera muy decepcionante. “Aramburu el único restaurante en Argentina con dos estrellas Michelin, si valoras este tipo de experiencias; sino con lo que pagarías aquí comes una semana delicioso en otros lugares, pero esto es más la experiencia”.

si valoras este tipo de experiencias; sino con lo que pagarías aquí pero esto es más la experiencia”. “Cabaña las Lilas la comida es deliciosa pero nunca regresaría, se me hace un lugar muy mamón y con pocos diferenciadores”.

Embed - Arturo Lemmen on Instagram: "Lo prometido es deuda, aquí está la Receta del Chimichurri! Por alguna razón, no he podido encontrar nunca un chimichurri en México que me vuelva loco, entonces tuve que ir a Argentina para traerme la mejor receta que pudiera encontrar. Esta receta me la dieron en el restaurante Fogón que forma parte de la Guía Michelin y aquí se las comparto, yo le puse Chile de Árbol en vez del ají que es chile triturado. En el video hice dos porciones pero aquí te la dejo tal cual como me la dieron, te recomiendo multiplicarle por 2 o por 4 porqué con 1 porción es muy poco y se la vas a querer poner a todo. Receta de Chimichurri 1. En un Bowl mezclar: 2 cucharadas randes de perejil 1 cucharada grande de orégano 1 cucharada grande de tomillo 1 cucharada grande de pimentón dulce 1 cucharada pequeña de ají molido 1 cucharada pequeña de ajo en polvo 2. Mezclar los ingredientes 3. Poner Vinagre sobre las especies 4. Mezclar y dejar reposar por 30 minutos 5. Agregar Aceite de Oliva #argentina #buenosaires #rosario #mardeplata #asado #asadoargentino #comida #food #steak #restaurante #chimichurri #chimi #mendoza" View this post on Instagram A post shared by Arturo Lemmen (@soyelarturito)

“Caminito de la Boca es una parada obligatoria, grandes choris y comida callejera en todo el caminito, el olor a asado casero me hizo muy feliz y tiene una gran historia”.

►TE PUEDE INTERESAR: Casi la mitad de los alumnos del último año de la secundaria falta a clases porque no tiene ganas de ir