Gendarmería cortó el tránsito de autos en la ruta 40 de Mendoza a San Juan por el desborde de badenes

El funcionario indicó que la zona "es conocida como Campos del Quemado. Se trata de un solo cauce con distintos brazos en una extensión de 2,5 kilómetros, pasando Jocolí y cerca del distrito sanjuanino San Carlos".

Sin solución a la vista

Respecto de una solución a este problema que sucede anualmente, el ex intendente de Las Heras y ex legislador lamentó que "no hay una solución a la vista. No hay una obra prevista para una zona que es muy extensa. Es muy costoso y no está en carpeta ninguna licitación. Igualmente, los cortes son preventivos".

En cuanto a los avances de la construcción de la nueva ruta, iniciada en agosto pasado, Amstutz admitió que "hay una demora de dos meses, por distintas autorizaciones, corta de árboles y personas que se instalaron cerca de la ruta, pero todo marcha dentro de lo normal".

Guillermo Amstutz.jpg Guillermo Amstutz en una recorrida de obras.

Los nuevos puentes camino a Tunuyán

En 2020 en otro tramo de la ruta 40, de Mendoza a Tunuyán, dos puentes sufrieron severos daños. Uno, sobre el arroyo Los Pozos, se derrumbó y otro, sobre el arroyo Los Cañares, se hundió.

Guillermo Amstutz contó al respecto que ya se produjo la firma del contrato con la empresa adjudicada Vialman "pero hemos tenido dificultades con la aplicación del programa nacional Contratar y estamos a la espera de que se destrabe. La obra incluye tres cauces y 6 puentes, de los cuales 2 serán nuevos. Son unos $850 millones lo que se invertirán y de ello los dos puentes nuevos se llevarán un tercio".

"Se harán los diques para evitar erosiones -agregó- y defenderemos los puentes que quedaron en pie".

La variante a Palmira

De esta obra Amstutz indicó que "tuvimos problemas con algunas expropiaciones en la zona cercana a la estación Mercosur pero ya esta semana avanzamos a los acuerdos con los propietarios. Llevamos un atraso de unos tres meses".

El Gobierno nacional y el provincial

El referente de Vialidad Nacional destacó que "es muy importante lo que está haciendo el gobierno de Alberto Fernández porque se pagan todas las obras dentro de los 30 días. Esto hace que las empresas estén desesperadas por trabajar. Nunca había pasado: antes se tardaba entre 4 y 10 meses".

También hizo hincapié Amstutz en "la excelente relación con la Provincia. Con el ministro de Planificación, Mario Isgro, tenemos un diálogo permanente y hay siempre espíritu colaboración entre ambas partes".