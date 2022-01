Vecinos de Potrerillos cortaron la ruta en reclamo por obras para evitar otra tragedia

El corte comenzó alrededor del mediodía de este jueves, y provocó la acumulación de varios vehículos que transitan a diario por allí, además de los turistas que están de paseo.

"No deseábamos cortar la ruta, entendemos que hay muchos turistas, pero que la gente entienda que tenemos que ser escuchados por las autoridades. Estamos cansados de falsas promesas, por obras que nunca se hicieron, y hoy lloramos a nuestros vecinos", expresó una mujer a Canal 7 Mendoza.

protesta de vecinos de potrerillos2.jpg Foto: Julián Chabert

Dijo que el corte seguiría allí hasta que la directora de Hidráulica, Yamila Arnosti, y el delegado de Potrerillos se hiciera presente en el lugar. "Queremos que tomen el compromiso que corresponde, que esta calle esté señalizada. Las banquinas están en mal estado, los badenes están al olvido. También pedimos la canalización que el río. Lo que pasó anoche era totalmente evitable", dijeron.

"Potrerillos no es solo turismo, somos un pueblo olvidado. Hay niños, hay gente grande, no hay agua potable en muchos lugares porque no hay infraestructura. No le dan importancia", agregó un hombre que se sumó a la protesta.

Por otro lado estaban los turistas que necesitaban pasar, y alguno de ellos indicó: "El reclamo es válido, pero también tenemos el derecho a pasar. Vamos a aguantarlos, a ayudarlos, pero también tenemos el derecho de pasar".

Otras personas que estaban allí varadas criticaron a los vecinos que tomaron esta medida, debido a la extensa fila de vehículos que quedaron sobre la ruta: "Es una imprudencia de los mismos vecinos de acá porque hay niños sobre la ruta y si se larga a llover de nuevo puede pasar lo mismo que anoche".

Ante ese planteo, los vecinos accedieron a liberar el corte, con la promesa de repetirlo el viernes en el caso de no tener respuesta. Sin embargo, en el momento que se iba a liberar la ruta, alguien advirtió que la jefa de Hidráulica a la que estaban esperando llegó hasta la zona pero se dio la vuelta en lugar de hablar con la gente que reclamaba su presencia.

Lo único que provocó esto fue más enojo en los residentes de Potrerillos, quienes revirtieron la decisión y se quedaron apostados sobre la ruta hasta ser escuchados.

La respuesta de Yamila Arnosti, directora de Hidráulica

La funcionaria provincial desmintió estar en la zona del accidente y aseguró que estaba "atendiendo otras situaciones en la provincia" aunque advirtió que "hay personal de Hidráulica en el lugar que se acercará a escuchar a los vecinos".

"Dentro de los cauces de la zona se hace un trabajo de mucho esfuerzo a pesar de que cada vecino necesita una solución particular, atendemos primero las que puedan ocasionar mas riesgo. La red es muy grande y se trabaja en las zonas que pueden presentar un riesgo mayor", explicó Arnosti en diálogo con Canal 7.

"Durante todo el año trabajamos en el sistema de defensa aluvional en la provincia, y hace 15 días que estamos trabajando en la planta potabilizadora de potrerillos para restablecer el servicio de agua", agregó respecto de la labor de su departamento.

Reconoció que si bien los vecinos necesitan soluciones, también es "cuantiosa la cantidad de cauces que necesitan ser atendidos".

"Cada crecida que hay en el arroyo vuelve a depositar sedimento y ante una nueva crecida puede generar desbordes. Estamos en el lugar, hace meses que estamos trabajando en el lugar", dijo respecto de la situación en particular.

En tanto que le pidió a la población la "máxima precaución" porque el pronóstico señala que las tormentas no cesarán.