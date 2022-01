Maku y Alika son los niños que murieron por el temporal: las sobrevivientes quedaron en estado de shock

De todas formas, las dos quedaron internadas en sala común y están en un estado de shock por lo vivido, por lo que serán evaluadas por profesionales de salud mental.

tormenta potrerillos.jpg Así quedó el Fiat Palio en el que circulaba una familia por la ruta 89, en Las Vegas, Potrerillos.

Todas las víctimas tienen domicilio en la zona de Las Vegas, en Potrerillos, y eran conocidos por sus vecinos como "los musulmanes", por su forma de vestirse.

Un vecino que dio este testimonio, sostuvo como hipótesis que si Caliva hubiese visto la crecida de agua sobre el puente no se hubiese arriesgado a cruzar. "Cuando uno viene subiendo no se nada, no se ve si hay crecida. Para mí los sorprendió el golpe de agua", indicó el hombre y agregó que el caudal no fue tan grande, debido a que el auto de las víctimas quedó ahí mismo y no fue arrastrado.

Se cree que el parentesco entre las personas es de matrimonio con sus tres hijos, de los cuales los dos más chicos murieron en el lugar, a pesar de los intentos de reanimación que hicieron los vecinos, personal de Bomberos y también del Servicio Coordinado de Emergencias.

muertos tormenta potrerillos 3.jpg

Al rescatar del interior del auto a las otras dos mujeres, Kiara de 17 años y quien sería su madre Anahí, de 38 años, estaban en estado de shock e inmediatamente fueron trasladadas al Hospital Central donde quedaron internadas.

Daniel Burrieza, director de Defensa Civil de Mendoza, indicó que trabajaron hasta las 2 de la madrugada de este jueves, pero suspendieron la búsqueda del hombre de 42 años debido a que continuaba la tormenta y por la casi nula luz que tenían.

Con las máquinas y el trabajo de Vialidad Provincial despejaron unos 300 metros, pero no dieron con Caliva, y decidieron suspender la búsqueda, la cual fue retomada a primera hora de hoy con la luz del día y sin lluvia.

El hecho

Ocurrió pasadas las 21 del miércoles, cuando la familia regresaba a su casa en Las Vegas en su Fiat Palio por la ruta 89. Al pasar por el puente del arroyo Río Blanco, fue cuando una crecida de agua como consecuencia de la intensa lluvia que afectó toda la provincia, arrastró al auto y a toda la familia.

El vehículo cayó al río y quedó allí atascado, mientras que su interior se llenó de piedras, agua y lodo. Como consecuencia de ellos, un nene y una nena de 6 y 11 años fueron sacados sin vida del interior del Palio, mientras que una adolescente de 17 años y una mujer de 38 fueron salvadas con vida y llevadas al Central. Solo falta encontrar al conductor de 42 años, que habría sido arrastrado por el sedimento.