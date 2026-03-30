Usando los tubos de papel higiénico o de cocina, aprendé a hacer souvenirs para las Pascuas

Los tubos de papel higiénico o de papel de cocina pueden salvarnos en muchas ocasiones cuando tenemos que hacer una manualidad rápida y sencilla. En este caso te enseñaremos a emplearlos para poder hacer un hermoso souvenir para las Pascuas.
¿Cómo hacer un souvenir de Pascuas con tubos de papel higiénico?
Materiales
- Tubos de papel higiénico o de papel de cocina
- Acrílicos o témperas
- Pinceles
- Hilos de colores
- Cartulina blanca o de los colores que prefieras
- Tijeras
- Marcadores, fibrones
- Plasticola
- Cintas
- Papel barrilete
- Opcional: servilletas para decoupage, botones, etc.
El primer paso es pintar o decorar el tubo de cartón del papel higiénico o de cocina como más te guste. La idea es hacer un conejo, por lo que puedes simplemente pintarlo de blanco, o hacerlo del color que más te guste.
Una vez que la pintura esté seca, puedes tomar un marcador o un fibrón y dibujar lo que sería el rostro del conejo. Puedes hacerle una nariz con forma de corazón o de la manera que más te guste o te salga.
A continuación, toma un poco de cartulina o una hoja blanca y dibuja las orejas del conejo. Luego tendrás que recortarlas. Te recomendamos pintarles el interior de la oreja con rosado o con los colores que quieras.
El próximo paso será tomar el papel barrilete, el cual puede reemplazarse con papel crepe y usarlo para crear (junto con el tubo de cartón) una especie de caramelo. La idea es que el papel barrilete quede en el interior del tubo de cartón, que luego se rellene y que a continuación se cierre enroscando las puntas.
En caso que no quieras usar el papel barrilete, puedes simplemente hacer con cartón una base, para que no se escape el relleno.
Estos tubos de cartón pueden rellenarse con huevos de Pascuas pequeños, chocolates, o lo que más te guste.