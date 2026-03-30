Reciclaje y manualidades

Usando los tubos de papel higiénico o de cocina, aprendé a hacer souvenirs para las Pascuas

Te enseñamos a hacer unos hermosos conejos de Pascuas partiendo de unos tubos de cartón de papel higiénico

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Paso a paso para convertir los tubos de cartón en conejos de Pascuas

Paso a paso para convertir los tubos de cartón en conejos de Pascuas

Los tubos de papel higiénico o de papel de cocina pueden salvarnos en muchas ocasiones cuando tenemos que hacer una manualidad rápida y sencilla. En este caso te enseñaremos a emplearlos para poder hacer un hermoso souvenir para las Pascuas.

¿Cómo hacer un souvenir de Pascuas con tubos de papel higiénico?

Materiales

  • Tubos de papel higiénico o de papel de cocina
  • Acrílicos o témperas
  • Pinceles
  • Hilos de colores
  • Cartulina blanca o de los colores que prefieras
  • Tijeras
  • Marcadores, fibrones
  • Plasticola
  • Cintas
  • Papel barrilete
  • Opcional: servilletas para decoupage, botones, etc.
Conejos Pascuas
Tubos de cart&oacute;n convertidos en conejos de Pascuas.&nbsp;

Tubos de cartón convertidos en conejos de Pascuas.

El primer paso es pintar o decorar el tubo de cartón del papel higiénico o de cocina como más te guste. La idea es hacer un conejo, por lo que puedes simplemente pintarlo de blanco, o hacerlo del color que más te guste.

Una vez que la pintura esté seca, puedes tomar un marcador o un fibrón y dibujar lo que sería el rostro del conejo. Puedes hacerle una nariz con forma de corazón o de la manera que más te guste o te salga.

A continuación, toma un poco de cartulina o una hoja blanca y dibuja las orejas del conejo. Luego tendrás que recortarlas. Te recomendamos pintarles el interior de la oreja con rosado o con los colores que quieras.

El próximo paso será tomar el papel barrilete, el cual puede reemplazarse con papel crepe y usarlo para crear (junto con el tubo de cartón) una especie de caramelo. La idea es que el papel barrilete quede en el interior del tubo de cartón, que luego se rellene y que a continuación se cierre enroscando las puntas.

En caso que no quieras usar el papel barrilete, puedes simplemente hacer con cartón una base, para que no se escape el relleno.

Reciclaje conejos Pascuas
Los tubos de cart&oacute;n pueden rellenarse con huevos peque&ntilde;os, chocolates, etc.&nbsp;

Los tubos de cartón pueden rellenarse con huevos pequeños, chocolates, etc.

Estos tubos de cartón pueden rellenarse con huevos de Pascuas pequeños, chocolates, o lo que más te guste.

